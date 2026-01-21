https://1prime.ru/20260121/spotify-866727780.html

Spotify подал заявку на регистрацию товарного знака в России

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Аудиостриминговый сервис Spotify подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Заявка была подана 19 января шведской компанией Spotify. Товарный знак представляет собой название компании. Товарный знак регистрируется по нескольким классам, включая менеджмент в сфере бизнеса в области развлечений и информационных технологий, цифровые услуги в области развлечений и разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров для услуг в области развлечений. Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 675 миллионов пользователей, библиотека Spotify включает более 100 миллионов музыкальных треков. В России сервис проработал недолго: его запустили 14 июля 2020 года, а 11 апреля 2022 года его работа в стране была приостановлена.

