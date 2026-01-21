https://1prime.ru/20260121/ssha-866759590.html

Торгпред США выразил сомнение в достижении торгового соглашения с Китаем

Торгпред США выразил сомнение в достижении торгового соглашения с Китаем - 21.01.2026, ПРАЙМ

Торгпред США выразил сомнение в достижении торгового соглашения с Китаем

Торгпред США Джеймисон Грир заявил, что не уверен, удастся ли администрации президента Дональда Трампа достичь всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем. | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T17:19+0300

2026-01-21T17:19+0300

2026-01-21T17:19+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

вашингтон

си цзиньпин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg

ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Торгпред США Джеймисон Грир заявил, что не уверен, удастся ли администрации президента Дональда Трампа достичь всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем. "Я не знаю, удастся ли нам прийти к всеобъемлющему торговому соглашению с Китаем", - сказал Грир в эфире телеканала Fox Business из Давоса. При этом Грир напомнил, что в мае Вашингтону и Пекину удалось заключить ограниченное торговое соглашение, которое предусматривало взаимное смягчение торговых мер, хотя тарифы на китайскую продукцию, введенные Трампом, остались значительно выше, чем были до повышения. По результатам встречи Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина 30 октября на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане стороны достигли годового торгового соглашения. В рамках соглашения США снизили пошлины на китайские товары с 57% до 47%, в том числе уменьшив "фентаниловые" тарифы с 20% до 10%. Кроме того, Китай согласился закупать американскую сельхозпродукцию и продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.

https://1prime.ru/20260121/frs-866758237.html

китай

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, вашингтон, си цзиньпин, дональд трамп