Торгпред США выразил сомнение в достижении торгового соглашения с Китаем
Торгпред США выразил сомнение в достижении торгового соглашения с Китаем - 21.01.2026, ПРАЙМ
Торгпред США выразил сомнение в достижении торгового соглашения с Китаем
Торгпред США Джеймисон Грир заявил, что не уверен, удастся ли администрации президента Дональда Трампа достичь всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T17:19+0300
2026-01-21T17:19+0300
2026-01-21T17:19+0300
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Торгпред США Джеймисон Грир заявил, что не уверен, удастся ли администрации президента Дональда Трампа достичь всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем. "Я не знаю, удастся ли нам прийти к всеобъемлющему торговому соглашению с Китаем", - сказал Грир в эфире телеканала Fox Business из Давоса. При этом Грир напомнил, что в мае Вашингтону и Пекину удалось заключить ограниченное торговое соглашение, которое предусматривало взаимное смягчение торговых мер, хотя тарифы на китайскую продукцию, введенные Трампом, остались значительно выше, чем были до повышения. По результатам встречи Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина 30 октября на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане стороны достигли годового торгового соглашения. В рамках соглашения США снизили пошлины на китайские товары с 57% до 47%, в том числе уменьшив "фентаниловые" тарифы с 20% до 10%. Кроме того, Китай согласился закупать американскую сельхозпродукцию и продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
