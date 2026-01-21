Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал, зачем США вводят пошлины другим странам
Трамп рассказал, зачем США вводят пошлины другим странам
США вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке, заявил в среду президент США Дональд Трамп. | 21.01.2026, ПРАЙМ
экономика
мировая экономика
сша
швейцария
дональд трамп
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. США вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "Благодаря пошлинам мы радикально сократили наш стремительно растущий торговый дефицит, который был самым большим в мировой истории. Мы теряли более 1 триллиона долларов каждый год, и эти деньги просто выбрасывались на ветер. Но за один год мне удалось сократить наш ежемесячный торговый дефицит на целых 77%", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.
сша
швейцария
мировая экономика, сша, швейцария, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, Дональд Трамп
17:29 21.01.2026
 
Трамп рассказал, зачем США вводят пошлины другим странам

Трамп: США вводят пошлины с целью возместить понесенные Америкой потери

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. США вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Благодаря пошлинам мы радикально сократили наш стремительно растущий торговый дефицит, который был самым большим в мировой истории. Мы теряли более 1 триллиона долларов каждый год, и эти деньги просто выбрасывались на ветер. Но за один год мне удалось сократить наш ежемесячный торговый дефицит на целых 77%", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.
ЭкономикаМировая экономикаСШАШВЕЙЦАРИЯДональд Трамп
 
 
