https://1prime.ru/20260121/ssha-866759995.html
Трамп рассказал, зачем США вводят пошлины другим странам
Трамп рассказал, зачем США вводят пошлины другим странам - 21.01.2026, ПРАЙМ
Трамп рассказал, зачем США вводят пошлины другим странам
США вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке, заявил в среду президент США Дональд Трамп. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T17:29+0300
2026-01-21T17:29+0300
2026-01-21T17:29+0300
экономика
мировая экономика
сша
швейцария
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e7e324d230752a7c09ea5dd08ef994d3.jpg
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. США вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "Благодаря пошлинам мы радикально сократили наш стремительно растущий торговый дефицит, который был самым большим в мировой истории. Мы теряли более 1 триллиона долларов каждый год, и эти деньги просто выбрасывались на ветер. Но за один год мне удалось сократить наш ежемесячный торговый дефицит на целых 77%", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.
https://1prime.ru/20260121/peregovory-866750576.html
сша
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741805_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2b41e7ae2ea3dc54a4d7264627c3cb6f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, швейцария, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, Дональд Трамп
Трамп рассказал, зачем США вводят пошлины другим странам
Трамп: США вводят пошлины с целью возместить понесенные Америкой потери