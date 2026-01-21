Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все замерли: факторы давления на рубль проявятся в феврале
2026-01-21T02:02+0300
2026-01-21T02:02+0300
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Среди факторов, поддерживающих рубль – по-прежнему высокая ключевая ставка и решение Банка России и Минфина существенно нарастить продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила. Но в феврале многое может измениться, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По его словам, на этой неделе курс рубля установится в диапазоне 76-81 рублей за доллар, 88,60-93,70 за евро и 10,70-11,40 за юань."Среди поддерживающих российскую валюту факторов назовем решение о продаже золота и иностранной валюты с 16 января по 5 февраля на общую сумму 192,1 миллиардов рублей. Это соответствует 12,8 млрд рублей в день, что в 2,3 раза выше по сравнению с объемами продаж с 5 декабря 2025-го по 15 января 2026 года", - отметил он.Продолжает укреплять рубль действующая высокая ключевая ставка, которая сдерживает спрос на иностранную валюту."Вместе с тем, профицит торгового баланса находится на комфортных уровнях, несмотря на геополитику, что не давит на рубль. Особенно на фоне роста цен на нефть до ноябрьских уровней. Однако восстановление импорта и дальнейшее падение цен на нефть может уменьшить комфортное сальдо впоследствии", - добавил Шнейдерман.Ослабляющим фактором можно назвать ожидания решения по ключевой ставке 13 февраля. Общие ожидания после публикации итогов 2025 года (инфляция на уровне 5,59%) могут подтолкнуть регулятора к смягчению монетарной политики. Что, в свою очередь, способно ослабить позиции рубля, заключил он.
02:02 21.01.2026
 
Все замерли: факторы давления на рубль проявятся в феврале

Шнейдерман: курс рубля в феврале зависит от решения Центробанка по ставке

МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Среди факторов, поддерживающих рубль – по-прежнему высокая ключевая ставка и решение Банка России и Минфина существенно нарастить продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила. Но в феврале многое может измениться, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Банкноты номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Силуанов заявил, что курс рубля важен для бюджета
16 января, 20:09
По его словам, на этой неделе курс рубля установится в диапазоне 76-81 рублей за доллар, 88,60-93,70 за евро и 10,70-11,40 за юань.
"Среди поддерживающих российскую валюту факторов назовем решение о продаже золота и иностранной валюты с 16 января по 5 февраля на общую сумму 192,1 миллиардов рублей. Это соответствует 12,8 млрд рублей в день, что в 2,3 раза выше по сравнению с объемами продаж с 5 декабря 2025-го по 15 января 2026 года", - отметил он.
Продолжает укреплять рубль действующая высокая ключевая ставка, которая сдерживает спрос на иностранную валюту.
"Вместе с тем, профицит торгового баланса находится на комфортных уровнях, несмотря на геополитику, что не давит на рубль. Особенно на фоне роста цен на нефть до ноябрьских уровней. Однако восстановление импорта и дальнейшее падение цен на нефть может уменьшить комфортное сальдо впоследствии", - добавил Шнейдерман.
Ослабляющим фактором можно назвать ожидания решения по ключевой ставке 13 февраля. Общие ожидания после публикации итогов 2025 года (инфляция на уровне 5,59%) могут подтолкнуть регулятора к смягчению монетарной политики. Что, в свою очередь, способно ослабить позиции рубля, заключил он.
 
