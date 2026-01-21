https://1prime.ru/20260121/stoimost-866733548.html

Стоимость золота растет на 1,5%

2026-01-21T07:36+0300

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 1,5% в среду утром, ранее в ходе текущей торговой сессии показатель достигал нового рекордного значения выше 4 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.14 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 80,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,7%, - до 4 847,8 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил исторический рекорд и составлял 4 852,06 доллара. Мартовский фьючерс на серебро дешевел в то же время на 0,88% - до 93,787 доллара за унцию.

