МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 1,5% в среду утром, ранее в ходе текущей торговой сессии показатель достигал нового рекордного значения выше 4 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.14 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 80,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,7%, - до 4 847,8 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил исторический рекорд и составлял 4 852,06 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро дешевел в то же время на 0,88% - до 93,787 доллара за унцию.
