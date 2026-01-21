Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота растет на 1,5% - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/stoimost-866733548.html
Стоимость золота растет на 1,5%
Стоимость золота растет на 1,5% - 21.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота растет на 1,5%
Стоимость золота растет на 1,5% в среду утром, ранее в ходе текущей торговой сессии показатель достигал нового рекордного значения выше 4 850 долларов за... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T07:36+0300
2026-01-21T07:36+0300
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866733548.jpg?1768970169
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 1,5% в среду утром, ранее в ходе текущей торговой сессии показатель достигал нового рекордного значения выше 4 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.14 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 80,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,7%, - до 4 847,8 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил исторический рекорд и составлял 4 852,06 доллара. Мартовский фьючерс на серебро дешевел в то же время на 0,88% - до 93,787 доллара за унцию.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex
Рынок, Торги, Comex
07:36 21.01.2026
 
Стоимость золота растет на 1,5%

Цена на золото поднялась выше 4 850 долларов за тройскую унцию

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 1,5% в среду утром, ранее в ходе текущей торговой сессии показатель достигал нового рекордного значения выше 4 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.14 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 80,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,7%, - до 4 847,8 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил исторический рекорд и составлял 4 852,06 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро дешевел в то же время на 0,88% - до 93,787 доллара за унцию.
 
РынокТоргиComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала