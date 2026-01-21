https://1prime.ru/20260121/stroyka-866768664.html
Стройотрасль России за шесть лет выросла на 34%, заявил Хуснуллин
Стройотрасль России за шесть лет выросла на 34%, заявил Хуснуллин - 21.01.2026, ПРАЙМ
Стройотрасль России за шесть лет выросла на 34%, заявил Хуснуллин
Строительная отрасль в России за шесть лет выросла на 34%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T21:13+0300
2026-01-21T21:13+0300
2026-01-21T21:13+0300
экономика
бизнес
недвижимость
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862448505_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_433aa4906789bfda7988e371f684d3fc.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Строительная отрасль в России за шесть лет выросла на 34%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. "В 2025 году произошел рост объемов строительства уже на 1,7%. Причем этот рост у нас идет стабильно с 2020 года. За шесть лет мы выросли на 34%. Мы ни одного года не упали", - сказал Хуснуллин.
https://1prime.ru/20260120/minstroy--866711671.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862448505_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ecf0a67f696e0ceaf1093397c4be9af9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, марат хуснуллин, владимир путин
Экономика, Бизнес, Недвижимость, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Стройотрасль России за шесть лет выросла на 34%, заявил Хуснуллин
Хуснуллин: стройотрасль России за 6 лет выросла на 34%