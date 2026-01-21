https://1prime.ru/20260121/stroyka-866768664.html

Стройотрасль России за шесть лет выросла на 34%, заявил Хуснуллин

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Строительная отрасль в России за шесть лет выросла на 34%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. "В 2025 году произошел рост объемов строительства уже на 1,7%. Причем этот рост у нас идет стабильно с 2020 года. За шесть лет мы выросли на 34%. Мы ни одного года не упали", - сказал Хуснуллин.

