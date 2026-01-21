Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Улан-Удэ отказался снять арест с активов миллиардера Зокина - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260121/sud-866757921.html
Суд в Улан-Удэ отказался снять арест с активов миллиардера Зокина
Суд в Улан-Удэ отказался снять арест с активов миллиардера Зокина - 21.01.2026, ПРАЙМ
Суд в Улан-Удэ отказался снять арест с активов миллиардера Зокина
Арбитражный суд Республики Бурятия отказался отменить арест имущества миллиардера Андрея Зокина в пределах более 472 миллионов рублей, говорится в материалах, с | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T16:19+0300
2026-01-21T16:19+0300
происшествия
россия
бизнес
чита
улан-удэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Бурятия отказался отменить арест имущества миллиардера Андрея Зокина в пределах более 472 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры были приняты в деле по иску АО "УК "Волга Нефть" и ООО "ГП Ресурс", миноритарных участников добывающей бурятской компании "Байкалгеопром", о взыскании более 472 миллионов рублей убытков с ее мажоритарного участника Зокина, а также других совладельцев – Марии Жирновой и Татьяны Нелюбиной. Суд в октябре наложил арест на активы каждого из ответчиков в пределах суммы иска, но уже в ноябре по ходатайству Зокина арест с его имущества снял. Суд принял во внимание доводы бизнесмена, что "его имущественное положение не создает оснований полагать, что исполнение потенциального судебного акта может быть затруднено". Зокин, в частности, указал, что совокупная стоимость долей его участия "только в тех компаниях, которые указаны в настоящих пояснениях, более чем в 20 раз превышает размер требований предъявленных к Зокину". Истец УК "Волга Нефть" подал жалобу на отмену обеспечительных мер, подчеркнув, что решение суда первой инстанции "приводит к созданию беспрецедентной практики, согласно которой обеспечительные меры не могут быть приняты в отношении миллионеров и бизнесменов". Четвертый арбитражный апелляционный суд (Чита) в декабре жалобу истца удовлетворил и арест активов Зокина вернул. После этого Зокин опять обратился в первую инстанцию с ходатайством об отмене принятых в октябре обеспечительных мер "в части наложения ареста на денежные средства, недвижимое и движимое имущество, акции, доли в уставных капиталах юридических лиц и иные имущественные права". Вместо этого он предложил суду наложить арест на его долю в ООО "Ориент Продактс" в пределах той же суммы. Суд 20 января ходатайство отклонил. По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Байкалгеопром" Зокину принадлежит 51%, УК "Волга Нефть" - 28%, ООО "ГП Ресурс" - 19%. Основной вид деятельности компании – "добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов".
https://1prime.ru/20260121/pechatnya-866755697.html
чита
улан-удэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, чита, улан-удэ
Происшествия, РОССИЯ, Бизнес, ЧИТА, Улан-Удэ
16:19 21.01.2026
 
Суд в Улан-Удэ отказался снять арест с активов миллиардера Зокина

Суд в Улан-Удэ отказался снять арест с активов миллиардера Зокина в пределах 472 млн руб

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Бурятия отказался отменить арест имущества миллиардера Андрея Зокина в пределах более 472 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Обеспечительные меры были приняты в деле по иску АО "УК "Волга Нефть" и ООО "ГП Ресурс", миноритарных участников добывающей бурятской компании "Байкалгеопром", о взыскании более 472 миллионов рублей убытков с ее мажоритарного участника Зокина, а также других совладельцев – Марии Жирновой и Татьяны Нелюбиной.
Суд в октябре наложил арест на активы каждого из ответчиков в пределах суммы иска, но уже в ноябре по ходатайству Зокина арест с его имущества снял. Суд принял во внимание доводы бизнесмена, что "его имущественное положение не создает оснований полагать, что исполнение потенциального судебного акта может быть затруднено".
Зокин, в частности, указал, что совокупная стоимость долей его участия "только в тех компаниях, которые указаны в настоящих пояснениях, более чем в 20 раз превышает размер требований предъявленных к Зокину".
Истец УК "Волга Нефть" подал жалобу на отмену обеспечительных мер, подчеркнув, что решение суда первой инстанции "приводит к созданию беспрецедентной практики, согласно которой обеспечительные меры не могут быть приняты в отношении миллионеров и бизнесменов".
Четвертый арбитражный апелляционный суд (Чита) в декабре жалобу истца удовлетворил и арест активов Зокина вернул.
После этого Зокин опять обратился в первую инстанцию с ходатайством об отмене принятых в октябре обеспечительных мер "в части наложения ареста на денежные средства, недвижимое и движимое имущество, акции, доли в уставных капиталах юридических лиц и иные имущественные права". Вместо этого он предложил суду наложить арест на его долю в ООО "Ориент Продактс" в пределах той же суммы.
Суд 20 января ходатайство отклонил.
По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Байкалгеопром" Зокину принадлежит 51%, УК "Волга Нефть" - 28%, ООО "ГП Ресурс" - 19%. Основной вид деятельности компании – "добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов".
Статуя Фемиды в суде - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Суд арестовал активы петербургской типографии "Печатня"
15:39
 
ПроисшествияРОССИЯБизнесЧИТАУлан-Удэ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала