https://1prime.ru/20260121/sud-866757921.html
Суд в Улан-Удэ отказался снять арест с активов миллиардера Зокина
Суд в Улан-Удэ отказался снять арест с активов миллиардера Зокина - 21.01.2026, ПРАЙМ
Суд в Улан-Удэ отказался снять арест с активов миллиардера Зокина
Арбитражный суд Республики Бурятия отказался отменить арест имущества миллиардера Андрея Зокина в пределах более 472 миллионов рублей, говорится в материалах, с | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T16:19+0300
2026-01-21T16:19+0300
2026-01-21T16:19+0300
происшествия
россия
бизнес
чита
улан-удэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Бурятия отказался отменить арест имущества миллиардера Андрея Зокина в пределах более 472 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры были приняты в деле по иску АО "УК "Волга Нефть" и ООО "ГП Ресурс", миноритарных участников добывающей бурятской компании "Байкалгеопром", о взыскании более 472 миллионов рублей убытков с ее мажоритарного участника Зокина, а также других совладельцев – Марии Жирновой и Татьяны Нелюбиной. Суд в октябре наложил арест на активы каждого из ответчиков в пределах суммы иска, но уже в ноябре по ходатайству Зокина арест с его имущества снял. Суд принял во внимание доводы бизнесмена, что "его имущественное положение не создает оснований полагать, что исполнение потенциального судебного акта может быть затруднено". Зокин, в частности, указал, что совокупная стоимость долей его участия "только в тех компаниях, которые указаны в настоящих пояснениях, более чем в 20 раз превышает размер требований предъявленных к Зокину". Истец УК "Волга Нефть" подал жалобу на отмену обеспечительных мер, подчеркнув, что решение суда первой инстанции "приводит к созданию беспрецедентной практики, согласно которой обеспечительные меры не могут быть приняты в отношении миллионеров и бизнесменов". Четвертый арбитражный апелляционный суд (Чита) в декабре жалобу истца удовлетворил и арест активов Зокина вернул. После этого Зокин опять обратился в первую инстанцию с ходатайством об отмене принятых в октябре обеспечительных мер "в части наложения ареста на денежные средства, недвижимое и движимое имущество, акции, доли в уставных капиталах юридических лиц и иные имущественные права". Вместо этого он предложил суду наложить арест на его долю в ООО "Ориент Продактс" в пределах той же суммы. Суд 20 января ходатайство отклонил. По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Байкалгеопром" Зокину принадлежит 51%, УК "Волга Нефть" - 28%, ООО "ГП Ресурс" - 19%. Основной вид деятельности компании – "добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов".
https://1prime.ru/20260121/pechatnya-866755697.html
чита
улан-удэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, чита, улан-удэ
Происшествия, РОССИЯ, Бизнес, ЧИТА, Улан-Удэ
Суд в Улан-Удэ отказался снять арест с активов миллиардера Зокина
Суд в Улан-Удэ отказался снять арест с активов миллиардера Зокина в пределах 472 млн руб
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Бурятия отказался отменить арест имущества миллиардера Андрея Зокина в пределах более 472 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Обеспечительные меры были приняты в деле по иску АО "УК "Волга Нефть" и ООО "ГП Ресурс", миноритарных участников добывающей бурятской компании "Байкалгеопром", о взыскании более 472 миллионов рублей убытков с ее мажоритарного участника Зокина, а также других совладельцев – Марии Жирновой и Татьяны Нелюбиной.
Суд в октябре наложил арест на активы каждого из ответчиков в пределах суммы иска, но уже в ноябре по ходатайству Зокина арест с его имущества снял. Суд принял во внимание доводы бизнесмена, что "его имущественное положение не создает оснований полагать, что исполнение потенциального судебного акта может быть затруднено".
Зокин, в частности, указал, что совокупная стоимость долей его участия "только в тех компаниях, которые указаны в настоящих пояснениях, более чем в 20 раз превышает размер требований предъявленных к Зокину".
Истец УК "Волга Нефть" подал жалобу на отмену обеспечительных мер, подчеркнув, что решение суда первой инстанции "приводит к созданию беспрецедентной практики, согласно которой обеспечительные меры не могут быть приняты в отношении миллионеров и бизнесменов".
Четвертый арбитражный апелляционный суд (Чита
) в декабре жалобу истца удовлетворил и арест активов Зокина вернул.
После этого Зокин опять обратился в первую инстанцию с ходатайством об отмене принятых в октябре обеспечительных мер "в части наложения ареста на денежные средства, недвижимое и движимое имущество, акции, доли в уставных капиталах юридических лиц и иные имущественные права". Вместо этого он предложил суду наложить арест на его долю в ООО "Ориент Продактс" в пределах той же суммы.
Суд 20 января ходатайство отклонил.
По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Байкалгеопром" Зокину принадлежит 51%, УК "Волга Нефть" - 28%, ООО "ГП Ресурс" - 19%. Основной вид деятельности компании – "добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов".
Суд арестовал активы петербургской типографии "Печатня"