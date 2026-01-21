https://1prime.ru/20260121/sud-866757921.html

Суд в Улан-Удэ отказался снять арест с активов миллиардера Зокина

МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Бурятия отказался отменить арест имущества миллиардера Андрея Зокина в пределах более 472 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры были приняты в деле по иску АО "УК "Волга Нефть" и ООО "ГП Ресурс", миноритарных участников добывающей бурятской компании "Байкалгеопром", о взыскании более 472 миллионов рублей убытков с ее мажоритарного участника Зокина, а также других совладельцев – Марии Жирновой и Татьяны Нелюбиной. Суд в октябре наложил арест на активы каждого из ответчиков в пределах суммы иска, но уже в ноябре по ходатайству Зокина арест с его имущества снял. Суд принял во внимание доводы бизнесмена, что "его имущественное положение не создает оснований полагать, что исполнение потенциального судебного акта может быть затруднено". Зокин, в частности, указал, что совокупная стоимость долей его участия "только в тех компаниях, которые указаны в настоящих пояснениях, более чем в 20 раз превышает размер требований предъявленных к Зокину". Истец УК "Волга Нефть" подал жалобу на отмену обеспечительных мер, подчеркнув, что решение суда первой инстанции "приводит к созданию беспрецедентной практики, согласно которой обеспечительные меры не могут быть приняты в отношении миллионеров и бизнесменов". Четвертый арбитражный апелляционный суд (Чита) в декабре жалобу истца удовлетворил и арест активов Зокина вернул. После этого Зокин опять обратился в первую инстанцию с ходатайством об отмене принятых в октябре обеспечительных мер "в части наложения ареста на денежные средства, недвижимое и движимое имущество, акции, доли в уставных капиталах юридических лиц и иные имущественные права". Вместо этого он предложил суду наложить арест на его долю в ООО "Ориент Продактс" в пределах той же суммы. Суд 20 января ходатайство отклонил. По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Байкалгеопром" Зокину принадлежит 51%, УК "Волга Нефть" - 28%, ООО "ГП Ресурс" - 19%. Основной вид деятельности компании – "добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов".

