В Раде резко высказались о будущем Зеленского после речи Трампа
В Раде резко высказались о будущем Зеленского после речи Трампа
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. После речи Дональда Трампа в Давосе создается впечатление, что Владимир Зеленский должен быть устранен с политической сцены, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Поэтому я думаю, что Зеленского все-таки может ждать крепкая рука Трампа и суд. Это может быть не так быстро, как нам бы хотелось, но, думаю, это неизбежно", — написал он.Дмитрук отметил, что Зеленского используют как "триггерную фигуру", а упоминания Трампа служат давлением на "кураторов" киевского режима.Газета Politico ранее сообщала, что Зеленский не смог получить окно в графике Трампа для двусторонней встречи. Однако позднее президент США анонсировал встречу с украинским лидером во время форума.Портал Axios затем сообщил, что Зеленский планирует встретиться с Трампом в четверг. По его данным, переговоры должны пройти перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.Сообщается, что американская сторона заранее уведомила команду главы киевского режима о намерении отправить своих представителей в Москву.Ранее в Давосе прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Оба представителя высоко оценили итоги переговоров, назвав их конструктивными и "очень позитивными".Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.
