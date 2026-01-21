Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде резко высказались о будущем Зеленского после речи Трампа
В Раде резко высказались о будущем Зеленского после речи Трампа
В Раде резко высказались о будущем Зеленского после речи Трампа - 21.01.2026, ПРАЙМ
В Раде резко высказались о будущем Зеленского после речи Трампа
После речи Дональда Трампа в Давосе создается впечатление, что Владимир Зеленский должен быть устранен с политической сцены, заявил депутат Верховной рады Артем | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:08+0300
2026-01-21T23:08+0300
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. После речи Дональда Трампа в Давосе создается впечатление, что Владимир Зеленский должен быть устранен с политической сцены, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Поэтому я думаю, что Зеленского все-таки может ждать крепкая рука Трампа и суд. Это может быть не так быстро, как нам бы хотелось, но, думаю, это неизбежно", — написал он.Дмитрук отметил, что Зеленского используют как "триггерную фигуру", а упоминания Трампа служат давлением на "кураторов" киевского режима.Газета Politico ранее сообщала, что Зеленский не смог получить окно в графике Трампа для двусторонней встречи. Однако позднее президент США анонсировал встречу с украинским лидером во время форума.Портал Axios затем сообщил, что Зеленский планирует встретиться с Трампом в четверг. По его данным, переговоры должны пройти перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.Сообщается, что американская сторона заранее уведомила команду главы киевского режима о намерении отправить своих представителей в Москву.Ранее в Давосе прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Оба представителя высоко оценили итоги переговоров, назвав их конструктивными и "очень позитивными".Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.
В Раде резко высказались о будущем Зеленского после речи Трампа

Дмитрук: Зеленского может ждать жесткое вмешательство Трампа

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. После речи Дональда Трампа в Давосе создается впечатление, что Владимир Зеленский должен быть устранен с политической сцены, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Поэтому я думаю, что Зеленского все-таки может ждать крепкая рука Трампа и суд. Это может быть не так быстро, как нам бы хотелось, но, думаю, это неизбежно", — написал он.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
"Разрушайте ваши земли". Трамп резко высказался о Европе
Вчера, 23:05
Дмитрук отметил, что Зеленского используют как "триггерную фигуру", а упоминания Трампа служат давлением на "кураторов" киевского режима.
Газета Politico ранее сообщала, что Зеленский не смог получить окно в графике Трампа для двусторонней встречи. Однако позднее президент США анонсировал встречу с украинским лидером во время форума.
Портал Axios затем сообщил, что Зеленский планирует встретиться с Трампом в четверг. По его данным, переговоры должны пройти перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.
Сообщается, что американская сторона заранее уведомила команду главы киевского режима о намерении отправить своих представителей в Москву.
Ранее в Давосе прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Оба представителя высоко оценили итоги переговоров, назвав их конструктивными и "очень позитивными".
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.
Президент США Дональд Трамп
На Украине указали тревожный момент в словах Трампа о Зеленском
Вчера, 23:01
 
США МОСКВА Владимир Зеленский Politico РФПИ Рада Дональд Трамп Стив Уиткофф
 
 
Заголовок открываемого материала