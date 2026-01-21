https://1prime.ru/20260121/tarify-866754074.html

Володин предложил взять под контроль вопрос тарифообразования

экономика

россия

общество

вячеслав володин

госдума

тарифы

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Вопрос тарифообразования нужно брать под контроль, наделение ФАС дополнительными полномочиями в этой сфере позволит навести порядок, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пересматривать тарифы на электроэнергию в регионах России, установленные с нарушениями. "Тема тарифообразования одна из самых проблемных, потому что зачастую кто в лес, кто по дрова. У одних тарифы удерживаются, у других они начинают расти. Много в этой сфере работают и лоббистов, и концессионеров. Этот фактор тоже надо учитывать, поэтому давайте возьмем под контроль. Люди только спасибо скажут. Отговорки закончатся. Поэтому это закон об ответственности, это закон о прозрачности, это системное решение, где мы предоставляем полномочия федеральному органу", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что в законопроекте речь идет о наведении порядка в сфере тарифообразования, Федеральная антимонопольная служба может это сделать, но полномочий сегодня у нее нет. "Мы с вами видим, что регионы повсеместно начинают принимать решения, которые не являются обоснованными. Обращались в Генеральную прокуратуру, наш профильный комитет рассматривал эти вопросы, в ФАС обращались, но у ФАС нет полномочий для того, чтобы навести порядок. Вот сейчас мы с вами законопроектом такие полномочия ФАС предоставляем. И если только тариф будет выше, чем рекомендуемый, надо будет региону согласовывать, обосновывать, и это будет на системной основе", - подчеркнул председатель Госдумы. По его словам, профильный комитет подготовит законопроект с учетом предложений депутатов. Володин также предложил ко второму чтению подключить регионы в режиме видеоконференцсвязи. "Вспомните, у нас некоторые регионы более чем на 30% увеличили тарифы региональными решениями своими. На каком основании? Надо всё это брать под контроль. А разговоры о том, что это вот региональная комиссия приняла, но люди-то от этого страдают. Поэтому это ответственное решение, более того, ответственность в данном случае будет уже лежать на ФАС. А это значит, больше там будет порядка, будет больше прозрачности, будет больше ответственности. Тем, кто хочет поднимать тарифы, заранее будет ясно, что им придется обосновывать эти решения", - добавил председатель Госдумы.

