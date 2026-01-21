Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин предложил взять под контроль вопрос тарифообразования - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/tarify-866754074.html
Володин предложил взять под контроль вопрос тарифообразования
Володин предложил взять под контроль вопрос тарифообразования - 21.01.2026, ПРАЙМ
Володин предложил взять под контроль вопрос тарифообразования
Вопрос тарифообразования нужно брать под контроль, наделение ФАС дополнительными полномочиями в этой сфере позволит навести порядок, заявил председатель Госдумы | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T14:51+0300
2026-01-21T14:51+0300
экономика
россия
общество
вячеслав володин
госдума
тарифы
https://cdnn.1prime.ru/img/84008/05/840080586_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_319312a1a797803357b73f07253f86e0.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Вопрос тарифообразования нужно брать под контроль, наделение ФАС дополнительными полномочиями в этой сфере позволит навести порядок, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пересматривать тарифы на электроэнергию в регионах России, установленные с нарушениями. "Тема тарифообразования одна из самых проблемных, потому что зачастую кто в лес, кто по дрова. У одних тарифы удерживаются, у других они начинают расти. Много в этой сфере работают и лоббистов, и концессионеров. Этот фактор тоже надо учитывать, поэтому давайте возьмем под контроль. Люди только спасибо скажут. Отговорки закончатся. Поэтому это закон об ответственности, это закон о прозрачности, это системное решение, где мы предоставляем полномочия федеральному органу", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что в законопроекте речь идет о наведении порядка в сфере тарифообразования, Федеральная антимонопольная служба может это сделать, но полномочий сегодня у нее нет. "Мы с вами видим, что регионы повсеместно начинают принимать решения, которые не являются обоснованными. Обращались в Генеральную прокуратуру, наш профильный комитет рассматривал эти вопросы, в ФАС обращались, но у ФАС нет полномочий для того, чтобы навести порядок. Вот сейчас мы с вами законопроектом такие полномочия ФАС предоставляем. И если только тариф будет выше, чем рекомендуемый, надо будет региону согласовывать, обосновывать, и это будет на системной основе", - подчеркнул председатель Госдумы. По его словам, профильный комитет подготовит законопроект с учетом предложений депутатов. Володин также предложил ко второму чтению подключить регионы в режиме видеоконференцсвязи. "Вспомните, у нас некоторые регионы более чем на 30% увеличили тарифы региональными решениями своими. На каком основании? Надо всё это брать под контроль. А разговоры о том, что это вот региональная комиссия приняла, но люди-то от этого страдают. Поэтому это ответственное решение, более того, ответственность в данном случае будет уже лежать на ФАС. А это значит, больше там будет порядка, будет больше прозрачности, будет больше ответственности. Тем, кто хочет поднимать тарифы, заранее будет ясно, что им придется обосновывать эти решения", - добавил председатель Госдумы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84008/05/840080586_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_b608b30fb9d7ea004a3f661aae681907.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , вячеслав володин, госдума, тарифы
Экономика, РОССИЯ, Общество , Вячеслав Володин, Госдума, тарифы
14:51 21.01.2026
 
Володин предложил взять под контроль вопрос тарифообразования

Володин предложил взять под контроль вопрос тарифообразования врегшионах

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСпикер Госдумы Вячеслвав Володин
Спикер Госдумы Вячеслвав Володин - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Спикер Госдумы Вячеслвав Володин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Вопрос тарифообразования нужно брать под контроль, наделение ФАС дополнительными полномочиями в этой сфере позволит навести порядок, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пересматривать тарифы на электроэнергию в регионах России, установленные с нарушениями.
"Тема тарифообразования одна из самых проблемных, потому что зачастую кто в лес, кто по дрова. У одних тарифы удерживаются, у других они начинают расти. Много в этой сфере работают и лоббистов, и концессионеров. Этот фактор тоже надо учитывать, поэтому давайте возьмем под контроль. Люди только спасибо скажут. Отговорки закончатся. Поэтому это закон об ответственности, это закон о прозрачности, это системное решение, где мы предоставляем полномочия федеральному органу", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что в законопроекте речь идет о наведении порядка в сфере тарифообразования, Федеральная антимонопольная служба может это сделать, но полномочий сегодня у нее нет.
"Мы с вами видим, что регионы повсеместно начинают принимать решения, которые не являются обоснованными. Обращались в Генеральную прокуратуру, наш профильный комитет рассматривал эти вопросы, в ФАС обращались, но у ФАС нет полномочий для того, чтобы навести порядок. Вот сейчас мы с вами законопроектом такие полномочия ФАС предоставляем. И если только тариф будет выше, чем рекомендуемый, надо будет региону согласовывать, обосновывать, и это будет на системной основе", - подчеркнул председатель Госдумы.
По его словам, профильный комитет подготовит законопроект с учетом предложений депутатов. Володин также предложил ко второму чтению подключить регионы в режиме видеоконференцсвязи.
"Вспомните, у нас некоторые регионы более чем на 30% увеличили тарифы региональными решениями своими. На каком основании? Надо всё это брать под контроль. А разговоры о том, что это вот региональная комиссия приняла, но люди-то от этого страдают. Поэтому это ответственное решение, более того, ответственность в данном случае будет уже лежать на ФАС. А это значит, больше там будет порядка, будет больше прозрачности, будет больше ответственности. Тем, кто хочет поднимать тарифы, заранее будет ясно, что им придется обосновывать эти решения", - добавил председатель Госдумы.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоВячеслав ВолодинГосдуматарифы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала