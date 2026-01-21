https://1prime.ru/20260121/tjazhmash-866730535.html

"Тяжмаш" официально передал Эквадору ГЭС "Айюрикин"

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв - ПРАЙМ. Российская компания "Тяжмаш" официально передала Эквадору построенную ею ГЭС "Айюрикин", выполнив важный этап своих контрактных обязательств, сообщил РИА Новости генеральный директор филиала "Тяжмаш" в латиноамериканской стране Азат Сатиков. "Сегодня был подписан акт приема-передачи гидроэлектростанции "Айюрикин" мощностью 204 мегаватт, которая является основной частью гидроэнергетического комплекса "Тоачи Пилатон", что означает подтверждение со стороны заказчика выполнения компанией "Тяжмаш" своих контрактных обязательств в полном объеме, все работает так, как надо", - сказал он, уточнив, что, таким образом, фактически проект передан эквадорской стороне. Власти Эквадора, подписав акт, официально подтвердили, что они полностью удовлетворены результатами работы по строительству и пуску ГЭС в эксплуатацию, добавил Сатиков. Он подчеркнул, что станция начала работать на несколько месяцев раньше запланированного срока, поскольку "Тяжмаш" приложил серьезные усилия, чтобы удовлетворить запрос правительства Эквадора в помощи по преодолению энергетического кризиса. ГЭС "Тоачи Пилатон", которую построил "Тяжмаш", была запущена на полную мощность уже в декабре 2024 года. Общая установленная мощность проекта составляет 254,4 МВт. В него входят ГЭС и подстанция "Сарапуйо" (48,9 МВт), водозабор "Пилатон", плотина "Тоачи", ГЭС и подстанция " Айюрикин " (204 МВт), мини-ГЭС "Тоачи" (1,63 МВт) и центр управления "Ла-Пальма".

