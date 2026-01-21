Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Тяжмаш" официально передал Эквадору ГЭС "Айюрикин" - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260121/tjazhmash-866730535.html
"Тяжмаш" официально передал Эквадору ГЭС "Айюрикин"
"Тяжмаш" официально передал Эквадору ГЭС "Айюрикин" - 21.01.2026, ПРАЙМ
"Тяжмаш" официально передал Эквадору ГЭС "Айюрикин"
Российская компания "Тяжмаш" официально передала Эквадору построенную ею ГЭС "Айюрикин", выполнив важный этап своих контрактных обязательств, сообщил РИА... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T05:07+0300
2026-01-21T05:07+0300
энергетика
эквадор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866730535.jpg?1768961263
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв - ПРАЙМ. Российская компания "Тяжмаш" официально передала Эквадору построенную ею ГЭС "Айюрикин", выполнив важный этап своих контрактных обязательств, сообщил РИА Новости генеральный директор филиала "Тяжмаш" в латиноамериканской стране Азат Сатиков. "Сегодня был подписан акт приема-передачи гидроэлектростанции "Айюрикин" мощностью 204 мегаватт, которая является основной частью гидроэнергетического комплекса "Тоачи Пилатон", что означает подтверждение со стороны заказчика выполнения компанией "Тяжмаш" своих контрактных обязательств в полном объеме, все работает так, как надо", - сказал он, уточнив, что, таким образом, фактически проект передан эквадорской стороне. Власти Эквадора, подписав акт, официально подтвердили, что они полностью удовлетворены результатами работы по строительству и пуску ГЭС в эксплуатацию, добавил Сатиков. Он подчеркнул, что станция начала работать на несколько месяцев раньше запланированного срока, поскольку "Тяжмаш" приложил серьезные усилия, чтобы удовлетворить запрос правительства Эквадора в помощи по преодолению энергетического кризиса. ГЭС "Тоачи Пилатон", которую построил "Тяжмаш", была запущена на полную мощность уже в декабре 2024 года. Общая установленная мощность проекта составляет 254,4 МВт. В него входят ГЭС и подстанция "Сарапуйо" (48,9 МВт), водозабор "Пилатон", плотина "Тоачи", ГЭС и подстанция " Айюрикин " (204 МВт), мини-ГЭС "Тоачи" (1,63 МВт) и центр управления "Ла-Пальма".
эквадор
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эквадор
Энергетика, ЭКВАДОР
05:07 21.01.2026
 
"Тяжмаш" официально передал Эквадору ГЭС "Айюрикин"

"Тяжмаш" официально передал Эквадору построенную им ГЭС "Айюрикин"

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв - ПРАЙМ. Российская компания "Тяжмаш" официально передала Эквадору построенную ею ГЭС "Айюрикин", выполнив важный этап своих контрактных обязательств, сообщил РИА Новости генеральный директор филиала "Тяжмаш" в латиноамериканской стране Азат Сатиков.
"Сегодня был подписан акт приема-передачи гидроэлектростанции "Айюрикин" мощностью 204 мегаватт, которая является основной частью гидроэнергетического комплекса "Тоачи Пилатон", что означает подтверждение со стороны заказчика выполнения компанией "Тяжмаш" своих контрактных обязательств в полном объеме, все работает так, как надо", - сказал он, уточнив, что, таким образом, фактически проект передан эквадорской стороне.
Власти Эквадора, подписав акт, официально подтвердили, что они полностью удовлетворены результатами работы по строительству и пуску ГЭС в эксплуатацию, добавил Сатиков.
Он подчеркнул, что станция начала работать на несколько месяцев раньше запланированного срока, поскольку "Тяжмаш" приложил серьезные усилия, чтобы удовлетворить запрос правительства Эквадора в помощи по преодолению энергетического кризиса.
ГЭС "Тоачи Пилатон", которую построил "Тяжмаш", была запущена на полную мощность уже в декабре 2024 года. Общая установленная мощность проекта составляет 254,4 МВт. В него входят ГЭС и подстанция "Сарапуйо" (48,9 МВт), водозабор "Пилатон", плотина "Тоачи", ГЭС и подстанция " Айюрикин " (204 МВт), мини-ГЭС "Тоачи" (1,63 МВт) и центр управления "Ла-Пальма".
 
ЭнергетикаЭКВАДОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала