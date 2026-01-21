https://1prime.ru/20260121/torgpred-866729318.html

Торгпред США оценил вероятность встречи с главой Минфина Китая

2026-01-21T03:58+0300

ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Торгпред США Джеймисон Грир заявил о высокой вероятности того, что он и глава американского минфина Скотт Бессент могут встретиться с китайскими коллегами перед апрельской встречей президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае. "Я считаю, что есть реальная возможность того, что министр финансов и я встретимся с нашими коллегами до апрельской встречи президентов (Трампа и Си Цзиньпина - ред.). Следует встретиться заранее, чтобы понять, где могут возникнуть трудные моменты, какие есть возможности, и убедиться, что интересы США будут учтены и что эти встречи никого не застанут врасплох. Поэтому я думаю, что вероятность того, что мы встретимся с нашими коллегами до встречи президентов в апреле, довольно высока", - сказал Грир в интервью Fox News. Трамп ранее заявил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить в апреле Китай. Последний раз Трамп и Си Цзиньпин встречались 30 октября на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.

