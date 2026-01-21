Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сможет возглавить "Совет мира" после отставки, сообщили СМИ - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/tramp-866728646.html
Трамп сможет возглавить "Совет мира" после отставки, сообщили СМИ
Трамп сможет возглавить "Совет мира" после отставки, сообщили СМИ - 21.01.2026, ПРАЙМ
Трамп сможет возглавить "Совет мира" после отставки, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп сможет возглавлять создаваемый Вашингтоном "Совет мира" после отставки с поста главы государства, передает агентство Блумберг со... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T03:03+0300
2026-01-21T03:03+0300
экономика
технологии
мировая экономика
сша
белоруссия
вашингтон
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866728646.jpg?1768953811
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сможет возглавлять создаваемый Вашингтоном "Совет мира" после отставки с поста главы государства, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника. Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов. "Трамп сможет по-прежнему возглавлять предлагаемый им "Совет мира" после того, как покинет Белый дом. Председательствовать Трамп будет до тех пор, пока он не подаст в отставку (с этого поста - ред.)", - передает агентство. По словам собеседника агентства, будущий президент США сможет назначить или выдвинуть официального представителя Штатов в совете. На вопрос, станет ли сумма в один миллиард долларов вступительным взносом для участия в совете, чиновник ответил отрицательно. Он добавил, что страны, которые внесут значительный вклад в проекты и пожелают сохранить надзорные функции, получат разрешение продолжить участие, указывает агентство.
сша
белоруссия
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, сша, белоруссия, вашингтон, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, Технологии, Мировая экономика, США, БЕЛОРУССИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
03:03 21.01.2026
 
Трамп сможет возглавить "Совет мира" после отставки, сообщили СМИ

Блумберг: Трамп сможет возглавлять создаваемый США "Совет мира" после отставки

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сможет возглавлять создаваемый Вашингтоном "Совет мира" после отставки с поста главы государства, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
"Трамп сможет по-прежнему возглавлять предлагаемый им "Совет мира" после того, как покинет Белый дом. Председательствовать Трамп будет до тех пор, пока он не подаст в отставку (с этого поста - ред.)", - передает агентство.
По словам собеседника агентства, будущий президент США сможет назначить или выдвинуть официального представителя Штатов в совете. На вопрос, станет ли сумма в один миллиард долларов вступительным взносом для участия в совете, чиновник ответил отрицательно. Он добавил, что страны, которые внесут значительный вклад в проекты и пожелают сохранить надзорные функции, получат разрешение продолжить участие, указывает агентство.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаСШАБЕЛОРУССИЯВАШИНГТОНДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала