https://1prime.ru/20260121/tramp-866728646.html

Трамп сможет возглавить "Совет мира" после отставки, сообщили СМИ

Трамп сможет возглавить "Совет мира" после отставки, сообщили СМИ - 21.01.2026, ПРАЙМ

Трамп сможет возглавить "Совет мира" после отставки, сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп сможет возглавлять создаваемый Вашингтоном "Совет мира" после отставки с поста главы государства, передает агентство Блумберг со... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T03:03+0300

2026-01-21T03:03+0300

2026-01-21T03:03+0300

экономика

технологии

мировая экономика

сша

белоруссия

вашингтон

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866728646.jpg?1768953811

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сможет возглавлять создаваемый Вашингтоном "Совет мира" после отставки с поста главы государства, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника. Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов. "Трамп сможет по-прежнему возглавлять предлагаемый им "Совет мира" после того, как покинет Белый дом. Председательствовать Трамп будет до тех пор, пока он не подаст в отставку (с этого поста - ред.)", - передает агентство. По словам собеседника агентства, будущий президент США сможет назначить или выдвинуть официального представителя Штатов в совете. На вопрос, станет ли сумма в один миллиард долларов вступительным взносом для участия в совете, чиновник ответил отрицательно. Он добавил, что страны, которые внесут значительный вклад в проекты и пожелают сохранить надзорные функции, получат разрешение продолжить участие, указывает агентство.

сша

белоруссия

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, белоруссия, вашингтон, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин