Трамп сможет возглавить "Совет мира" после отставки, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сможет возглавлять создаваемый Вашингтоном "Совет мира" после отставки с поста главы государства, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
"Трамп сможет по-прежнему возглавлять предлагаемый им "Совет мира" после того, как покинет Белый дом. Председательствовать Трамп будет до тех пор, пока он не подаст в отставку (с этого поста - ред.)", - передает агентство.
По словам собеседника агентства, будущий президент США сможет назначить или выдвинуть официального представителя Штатов в совете. На вопрос, станет ли сумма в один миллиард долларов вступительным взносом для участия в совете, чиновник ответил отрицательно. Он добавил, что страны, которые внесут значительный вклад в проекты и пожелают сохранить надзорные функции, получат разрешение продолжить участие, указывает агентство.
