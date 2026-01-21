https://1prime.ru/20260121/tramp-866759729.html
Трамп на ВЭФ в Давосе заявил, что прибыл с феноменальными новостями
Трамп на ВЭФ в Давосе заявил, что прибыл с феноменальными новостями - 21.01.2026, ПРАЙМ
Трамп на ВЭФ в Давосе заявил, что прибыл с феноменальными новостями
Президент США Дональд Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в среду, что прибыл на форум с феноменальными новостями о своих... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T17:20+0300
2026-01-21T17:20+0300
2026-01-21T17:20+0300
экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в среду, что прибыл на форум с феноменальными новостями о своих успехах в Соединенных Штатах. "Я приехал на Всемирный экономический форум этого года с поистине феноменальными новостями из Америки. Вчера исполнился год со дня моей инаугурации, и сегодня, после 12 месяцев работы в Белом доме, наша экономика процветает, темпы роста стремительно увеличиваются, производительность труда растет, инвестиции растут, доходы населения растут", - сказал Трамп на форуме.
https://1prime.ru/20260121/peregovory-866750576.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_3dba38f4a4986ab7c0d4b33472fb0dfc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
Трамп на ВЭФ в Давосе заявил, что прибыл с феноменальными новостями
Трамп на ВЭФ в Давосе заявил, что прибыл с феноменальными новостями о своих успехах в США