Трамп на ВЭФ в Давосе заявил, что прибыл с феноменальными новостями - 21.01.2026
Трамп на ВЭФ в Давосе заявил, что прибыл с феноменальными новостями
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в среду, что прибыл на форум с феноменальными новостями о своих успехах в Соединенных Штатах. "Я приехал на Всемирный экономический форум этого года с поистине феноменальными новостями из Америки. Вчера исполнился год со дня моей инаугурации, и сегодня, после 12 месяцев работы в Белом доме, наша экономика процветает, темпы роста стремительно увеличиваются, производительность труда растет, инвестиции растут, доходы населения растут", - сказал Трамп на форуме.
17:20 21.01.2026
 
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в среду, что прибыл на форум с феноменальными новостями о своих успехах в Соединенных Штатах.
"Я приехал на Всемирный экономический форум этого года с поистине феноменальными новостями из Америки. Вчера исполнился год со дня моей инаугурации, и сегодня, после 12 месяцев работы в Белом доме, наша экономика процветает, темпы роста стремительно увеличиваются, производительность труда растет, инвестиции растут, доходы населения растут", - сказал Трамп на форуме.
Заголовок открываемого материала