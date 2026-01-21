https://1prime.ru/20260121/tramp-866759841.html
Трамп назвал США экономическим двигателем мира, выгодным всем странам
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты являются экономическим двигателем для всего мира, выразив уверенность, что рост американской экономики выгоден всем странам. "США - экономический двигатель планеты. И когда экономика Америки растет, весь мир растет вместе с ней", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
