Трамп заявил, что при нем производство газа в США достигло максимума

2026-01-21T17:36+0300

энергетика

газ

дональд трамп

сша

ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при нем производство природного газа в Соединенных Штатах достигло исторического максимума. "Под моим руководством добыча природного газа в США на сегодняшний день находится на рекордно высоком уровне", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

сша

