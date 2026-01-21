https://1prime.ru/20260121/tramp-866760118.html
Трамп заявил, что при нем производство газа в США достигло максимума
2026-01-21T17:36+0300
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при нем производство природного газа в Соединенных Штатах достигло исторического максимума. "Под моим руководством добыча природного газа в США на сегодняшний день находится на рекордно высоком уровне", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
