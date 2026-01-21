https://1prime.ru/20260121/tramp-866760549.html
Мир сталкивается с плохими последствиями миграционной политики, завил Трамп
политика
мировая экономика
сша
дональд трамп
ДАВОС, 21 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, что мир столкнулся с ранее невиданными разрушительными последствиями экономической и миграционной политики. "Вместо того, чтобы делать страны богатыми, могущественными и сильными, результатом стали рекордные бюджетные и торговые дефициты, а также растущий суверенный долг, вызванный крупнейшей в истории человечества волной массовой миграции. Мы никогда не видели ничего подобного", - заявил американский лидер на выступлении на Всемирном экономическом форуме. Трамп заявил, что мир разрушается на глазах, а лидеры не понимают происходящее.
сша
Новости
ru-RU
Политика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
