Трамп заявил о беспрецедентных темпах экономического роста в США

2026-01-21T17:49+0300

ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, что американская экономика показывает исключительно высокий экономический рост. "Соединенные Штаты переживают самый быстрый и самый масштабный экономический разворот за всю историю нашей страны... Всего за один год реализации моей политики мы наблюдаем прямо противоположную картину: практически отсутствует инфляция, и зафиксирован исключительно высокий экономический рост", - сказал американский лидер на выступлении на форуме.

