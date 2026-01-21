Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил о беспрецедентных темпах экономического роста в США - 21.01.2026
Трамп заявил о беспрецедентных темпах экономического роста в США
Трамп заявил о беспрецедентных темпах экономического роста в США - 21.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о беспрецедентных темпах экономического роста в США
Президент США Дональд Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, что американская экономика показывает исключительно высокий... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T17:49+0300
2026-01-21T17:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, что американская экономика показывает исключительно высокий экономический рост. "Соединенные Штаты переживают самый быстрый и самый масштабный экономический разворот за всю историю нашей страны... Всего за один год реализации моей политики мы наблюдаем прямо противоположную картину: практически отсутствует инфляция, и зафиксирован исключительно высокий экономический рост", - сказал американский лидер на выступлении на форуме.
17:49 21.01.2026
 
Трамп заявил о беспрецедентных темпах экономического роста в США

Трамп на ВЭФ заявил о беспрецедентных темпах экономического роста в США

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, что американская экономика показывает исключительно высокий экономический рост.
"Соединенные Штаты переживают самый быстрый и самый масштабный экономический разворот за всю историю нашей страны... Всего за один год реализации моей политики мы наблюдаем прямо противоположную картину: практически отсутствует инфляция, и зафиксирован исключительно высокий экономический рост", - сказал американский лидер на выступлении на форуме.
