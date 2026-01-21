https://1prime.ru/20260121/tramp-866760670.html
Трамп заявил о беспрецедентных темпах экономического роста в США
Трамп заявил о беспрецедентных темпах экономического роста в США - 21.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о беспрецедентных темпах экономического роста в США
Президент США Дональд Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, что американская экономика показывает исключительно высокий... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T17:49+0300
2026-01-21T17:49+0300
2026-01-21T17:49+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, что американская экономика показывает исключительно высокий экономический рост. "Соединенные Штаты переживают самый быстрый и самый масштабный экономический разворот за всю историю нашей страны... Всего за один год реализации моей политики мы наблюдаем прямо противоположную картину: практически отсутствует инфляция, и зафиксирован исключительно высокий экономический рост", - сказал американский лидер на выступлении на форуме.
https://1prime.ru/20260121/peregovory-866750576.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:0:2093:1570_1920x0_80_0_0_bf1a323ba9a2e379cff374ab94e48ba4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о беспрецедентных темпах экономического роста в США
Трамп на ВЭФ заявил о беспрецедентных темпах экономического роста в США
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, что американская экономика показывает исключительно высокий экономический рост.
"Соединенные Штаты переживают самый быстрый и самый масштабный экономический разворот за всю историю нашей страны... Всего за один год реализации моей политики мы наблюдаем прямо противоположную картину: практически отсутствует инфляция, и зафиксирован исключительно высокий экономический рост", - сказал американский лидер на выступлении на форуме.
На Западе сделали громкое заявление о России из-за Трампа