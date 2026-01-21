https://1prime.ru/20260121/tramp-866760792.html
Трамп утверждает, что США лидируют в мире по развитию ИИ
2026-01-21T17:53+0300
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. США лидируют в мире по развитию искусственного интеллекта (ИИ) и создают больше энергетических мощностей, чем любое другое государство, заявил в среду президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Мы значительно опережаем весь мир в области искусственного интеллекта. Мы значительно опережаем Китай. Думаю, президент (Китая) Си (Цзиньпин) уважает то, чего мы достигли, отчасти потому, что я позволил этим крупным компаниям, строящим эти огромные здания, создавать собственные электростанции. Они строят свои собственные электростанции, суммарная мощность которых превышает мощность электростанций любой другой страны в мире", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.
