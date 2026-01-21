https://1prime.ru/20260121/tramp-866761902.html
США построят дополнительные оружейные заводы, заявил Трамп
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - ПРАЙМ. США ускорят производство вооружений и построят дополнительные оружейные заводы, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Хорошая новость - в том, что сейчас у нас самое лучшее (военное - ред.) оборудование в мире. Мы начнем производить его гораздо быстрее. Будут построены дополнительные заводы, и все деньги, которые раньше шли на обратный выкуп акций, будут направлены на строительство предприятий", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - ПРАЙМ. США ускорят производство вооружений и построят дополнительные оружейные заводы, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Хорошая новость - в том, что сейчас у нас самое лучшее (военное - ред.) оборудование в мире. Мы начнем производить его гораздо быстрее. Будут построены дополнительные заводы, и все деньги, которые раньше шли на обратный выкуп акций, будут направлены на строительство предприятий", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
