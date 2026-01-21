Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США построят дополнительные оружейные заводы, заявил Трамп
США построят дополнительные оружейные заводы, заявил Трамп
США построят дополнительные оружейные заводы, заявил Трамп - 21.01.2026, ПРАЙМ
США построят дополнительные оружейные заводы, заявил Трамп
США ускорят производство вооружений и построят дополнительные оружейные заводы, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. | 21.01.2026, ПРАЙМ
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - ПРАЙМ. США ускорят производство вооружений и построят дополнительные оружейные заводы, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Хорошая новость - в том, что сейчас у нас самое лучшее (военное - ред.) оборудование в мире. Мы начнем производить его гораздо быстрее. Будут построены дополнительные заводы, и все деньги, которые раньше шли на обратный выкуп акций, будут направлены на строительство предприятий", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - ПРАЙМ. США ускорят производство вооружений и построят дополнительные оружейные заводы, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Хорошая новость - в том, что сейчас у нас самое лучшее (военное - ред.) оборудование в мире. Мы начнем производить его гораздо быстрее. Будут построены дополнительные заводы, и все деньги, которые раньше шли на обратный выкуп акций, будут направлены на строительство предприятий", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Трамп рассказал, зачем США вводят пошлины другим странам
