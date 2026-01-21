https://1prime.ru/20260121/tramp-866763478.html
Пошлины вводятся не для вреда странам, а ради сотрудничества, заявил Трамп
Пошлины вводятся не для вреда странам, а ради сотрудничества, заявил Трамп - 21.01.2026, ПРАЙМ
Пошлины вводятся не для вреда странам, а ради сотрудничества, заявил Трамп
Администрация президента США Дональда Трампа вводит импортные пошлины не для того, чтобы навредить торговым партнерам, а с целью наладить сотрудничество с ними, | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T19:15+0300
2026-01-21T19:15+0300
2026-01-21T19:15+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа вводит импортные пошлины не для того, чтобы навредить торговым партнерам, а с целью наладить сотрудничество с ними, заявил американский лидер. "Мы хотим работать с этими странами. Мы хотим сотрудничать с ними и не стремимся их разрушить", - сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, комментируя импортные пошлины его администрации.
https://1prime.ru/20260121/ssha-866759995.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f1f11651c33f0e4f1aed8ea60478064d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Пошлины вводятся не для вреда странам, а ради сотрудничества, заявил Трамп
Трамп: пошлины вводятся не для вреда странам-экспортерам, а ради сотрудничества