Пошлины вводятся не для вреда странам, а ради сотрудничества, заявил Трамп - 21.01.2026
Пошлины вводятся не для вреда странам, а ради сотрудничества, заявил Трамп
Пошлины вводятся не для вреда странам, а ради сотрудничества, заявил Трамп - 21.01.2026, ПРАЙМ
Пошлины вводятся не для вреда странам, а ради сотрудничества, заявил Трамп
Администрация президента США Дональда Трампа вводит импортные пошлины не для того, чтобы навредить торговым партнерам, а с целью наладить сотрудничество с ними, | 21.01.2026, ПРАЙМ
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа вводит импортные пошлины не для того, чтобы навредить торговым партнерам, а с целью наладить сотрудничество с ними, заявил американский лидер. "Мы хотим работать с этими странами. Мы хотим сотрудничать с ними и не стремимся их разрушить", - сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, комментируя импортные пошлины его администрации.
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
19:15 21.01.2026
 
Пошлины вводятся не для вреда странам, а ради сотрудничества, заявил Трамп

Трамп: пошлины вводятся не для вреда странам-экспортерам, а ради сотрудничества

ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа вводит импортные пошлины не для того, чтобы навредить торговым партнерам, а с целью наладить сотрудничество с ними, заявил американский лидер.
"Мы хотим работать с этими странами. Мы хотим сотрудничать с ними и не стремимся их разрушить", - сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, комментируя импортные пошлины его администрации.
Трамп рассказал, зачем США вводят пошлины другим странам
Экономика Мировая экономика США Дональд Трамп
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала