Доходы от пошлин позволят США выйти из кризиса, считает Трамп

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

джордж буш-младший

ДАВОС (Швейцария), 21 янв - ПРАЙМ. Рост экономики, снижение государственных расходов и доходы от пошлин позволят США выйти из кризиса и погасить государственный долг, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Я думаю, мы будем расти и выходить из кризиса. Я думаю, мы будем погашать долг. Мы получаем огромные деньги от таможенных пошлин, и это справедливо. И, опять же, я использую их разумно", - сказал американский лидер на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трамп также пообещал сокращать государственные расходы. Госдолг США после возвращения Трампа в Белый дом вырос на 2,25 триллиона долларов, достигнув 38,5 триллиона - это максимум для первого года среди всех президентов страны, подсчитало ранее РИА Новости по данным американского минфина. Самым скромным по росту госдолга в XXI веке стал экс-лидер Соединенных Штатов Джордж Буш-младший: тогда за первый год задолженность выросла всего на 196 миллиардов долларов.

сша

