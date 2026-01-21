https://1prime.ru/20260121/tramp-866770634.html
Доходы от пошлин позволят США выйти из кризиса, считает Трамп
2026-01-21T22:15+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
джордж буш-младший
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fe3fb01d02ec52af2ab0def87f339f2.jpg
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - ПРАЙМ. Рост экономики, снижение государственных расходов и доходы от пошлин позволят США выйти из кризиса и погасить государственный долг, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Я думаю, мы будем расти и выходить из кризиса. Я думаю, мы будем погашать долг. Мы получаем огромные деньги от таможенных пошлин, и это справедливо. И, опять же, я использую их разумно", - сказал американский лидер на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трамп также пообещал сокращать государственные расходы. Госдолг США после возвращения Трампа в Белый дом вырос на 2,25 триллиона долларов, достигнув 38,5 триллиона - это максимум для первого года среди всех президентов страны, подсчитало ранее РИА Новости по данным американского минфина. Самым скромным по росту госдолга в XXI веке стал экс-лидер Соединенных Штатов Джордж Буш-младший: тогда за первый год задолженность выросла всего на 196 миллиардов долларов.
сша
