Трамп спрогнозировал, что роботы станут большим бизнесом - 21.01.2026
Трамп спрогнозировал, что роботы станут большим бизнесом
Трамп спрогнозировал, что роботы станут большим бизнесом - 21.01.2026, ПРАЙМ
Трамп спрогнозировал, что роботы станут большим бизнесом
Президент США Дональд Трамп предсказывает рост рынка робототехники. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T22:52+0300
2026-01-21T22:52+0300
экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предсказывает рост рынка робототехники. "Роботы будут большим бизнесом, удивительно большим", - сказал американский лидер в ходе выступления перед бизнес-лидерами в Давосе. Трамп убежден, что роботизированные системы потребуются на производствах, которые строятся благодаря инвестициям в американскую экономику. "Хвала Богу за роботов, потому что у нас никогда не хватит людей, чтобы управлять всеми местами, которые мы строим", - подчеркнул президент. В этом году Всемирный экономический форум проходит с понедельника по пятницу под девизом: "В духе диалога". Официальная церемония открытия форума состоялась в понедельник, сессии начались во вторник.
сша
сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
22:52 21.01.2026
 
Трамп спрогнозировал, что роботы станут большим бизнесом

Трамп прогнозирует, что роботы станут большим бизнесом

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Evan Vucci
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предсказывает рост рынка робототехники.
"Роботы будут большим бизнесом, удивительно большим", - сказал американский лидер в ходе выступления перед бизнес-лидерами в Давосе.
Трамп убежден, что роботизированные системы потребуются на производствах, которые строятся благодаря инвестициям в американскую экономику.
"Хвала Богу за роботов, потому что у нас никогда не хватит людей, чтобы управлять всеми местами, которые мы строим", - подчеркнул президент.
В этом году Всемирный экономический форум проходит с понедельника по пятницу под девизом: "В духе диалога". Официальная церемония открытия форума состоялась в понедельник, сессии начались во вторник.
ЭкономикаСШАДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала