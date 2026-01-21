https://1prime.ru/20260121/tramp-866771522.html

Трамп спрогнозировал, что роботы станут большим бизнесом

2026-01-21T22:52+0300

экономика

сша

дональд трамп

ДАВОС (Швейцария), 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предсказывает рост рынка робототехники. "Роботы будут большим бизнесом, удивительно большим", - сказал американский лидер в ходе выступления перед бизнес-лидерами в Давосе. Трамп убежден, что роботизированные системы потребуются на производствах, которые строятся благодаря инвестициям в американскую экономику. "Хвала Богу за роботов, потому что у нас никогда не хватит людей, чтобы управлять всеми местами, которые мы строим", - подчеркнул президент. В этом году Всемирный экономический форум проходит с понедельника по пятницу под девизом: "В духе диалога". Официальная церемония открытия форума состоялась в понедельник, сессии начались во вторник.

сша

2026

сша, дональд трамп