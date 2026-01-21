Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/tramp-866773011.html
Трамп не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран
Трамп не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран - 21.01.2026, ПРАЙМ
Трамп не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:29+0300
2026-01-21T23:29+0300
экономика
мировая экономика
сша
гренландия
дональд трамп
марк рютте
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866765858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39c7dbf90398ee20600c3aa24c6ef01e.jpg
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля. "Я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии.
https://1prime.ru/20260121/tramp-866770634.html
сша
гренландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866765858_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b632fd1a5aacb6539b4899e47d68f75a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, гренландия, дональд трамп, марк рютте, нато
Экономика, Мировая экономика, США, Гренландия, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
23:29 21.01.2026
 
Трамп не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран

Трамп не будет вводить 10-процентные пошлины против некоторых европейских стран

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
"Я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Доходы от пошлин позволят США выйти из кризиса, считает Трамп
Вчера, 22:15
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАГренландияДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала