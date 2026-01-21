https://1prime.ru/20260121/tramp-866773011.html
Трамп не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран
экономика
мировая экономика
сша
гренландия
дональд трамп
марк рютте
нато
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля. "Я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии.
сша
гренландия
