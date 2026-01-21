https://1prime.ru/20260121/tramp-866774506.html
СМИ: в Дании хорошо отнеслись к желанию Трампа закончить торговую войну
СМИ: в Дании хорошо отнеслись к желанию Трампа закончить торговую войну - 21.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: в Дании хорошо отнеслись к желанию Трампа закончить торговую войну
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен положительно отнесся к тому, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении положить конец торговой войне, передает... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:43+0300
2026-01-21T23:43+0300
2026-01-21T23:43+0300
экономика
мировая экономика
дания
сша
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен положительно отнесся к тому, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении положить конец торговой войне, передает агентство Рейтер. "День закончился лучше, чем начался; положительно, что Трамп заявил о намерении положить конечно этой торговой войне", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу МИД Дании.
https://1prime.ru/20260121/putin-866773878.html
дания
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b28e2704e2febee777487e3080e8125e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, дания, сша, дональд трамп, мид
Экономика, Мировая экономика, ДАНИЯ, США, Дональд Трамп, МИД
СМИ: в Дании хорошо отнеслись к желанию Трампа закончить торговую войну
Reuters: в Дании хорошо приняли желание Трампа закончить торговую войну