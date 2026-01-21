Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в Дании хорошо отнеслись к желанию Трампа закончить торговую войну
СМИ: в Дании хорошо отнеслись к желанию Трампа закончить торговую войну
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен положительно отнесся к тому, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении положить конец торговой войне, передает... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:43+0300
2026-01-21T23:43+0300
экономика
мировая экономика
дания
сша
дональд трамп
мид
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен положительно отнесся к тому, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении положить конец торговой войне, передает агентство Рейтер. "День закончился лучше, чем начался; положительно, что Трамп заявил о намерении положить конечно этой торговой войне", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу МИД Дании.
дания
сша
мировая экономика, дания, сша, дональд трамп, мид
Экономика, Мировая экономика, ДАНИЯ, США, Дональд Трамп, МИД
23:43 21.01.2026
 
СМИ: в Дании хорошо отнеслись к желанию Трампа закончить торговую войну

Reuters: в Дании хорошо приняли желание Трампа закончить торговую войну

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен положительно отнесся к тому, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении положить конец торговой войне, передает агентство Рейтер.
"День закончился лучше, чем начался; положительно, что Трамп заявил о намерении положить конечно этой торговой войне", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу МИД Дании.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в "Совет мира"
