Премьер Нидерландов назвал снятие Трампом пошлин шагом к деэскалации

ГААГА, 21 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал снятие президентом США Дональдом Трампом пошлин против ряда европейских стран с повестки дня шагом к деэскалации. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля. "Положительным моментом является то, что был сделан шаг в направлении деэскалации и что вопрос о 10-процентных пошлинах снят с повестки дня", - написал Схоф в соцсети Х. По его словам, теперь важно, чтобы США, Канада и Европа продолжали сотрудничать в рамках НАТО для укрепления безопасности в Арктике и борьбы "с угрозами со стороны России и Китая".

