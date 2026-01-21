Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Нидерландов назвал снятие Трампом пошлин шагом к деэскалации - 21.01.2026
Премьер Нидерландов назвал снятие Трампом пошлин шагом к деэскалации
Премьер Нидерландов назвал снятие Трампом пошлин шагом к деэскалации
ГААГА, 21 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал снятие президентом США Дональдом Трампом пошлин против ряда европейских стран с повестки дня шагом к деэскалации. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля. "Положительным моментом является то, что был сделан шаг в направлении деэскалации и что вопрос о 10-процентных пошлинах снят с повестки дня", - написал Схоф в соцсети Х. По его словам, теперь важно, чтобы США, Канада и Европа продолжали сотрудничать в рамках НАТО для укрепления безопасности в Арктике и борьбы "с угрозами со стороны России и Китая".
мировая экономика, сша, нидерланды, канада, нато, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, НИДЕРЛАНДЫ, КАНАДА, НАТО, Дональд Трамп
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ГААГА, 21 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал снятие президентом США Дональдом Трампом пошлин против ряда европейских стран с повестки дня шагом к деэскалации.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
"Положительным моментом является то, что был сделан шаг в направлении деэскалации и что вопрос о 10-процентных пошлинах снят с повестки дня", - написал Схоф в соцсети Х.
По его словам, теперь важно, чтобы США, Канада и Европа продолжали сотрудничать в рамках НАТО для укрепления безопасности в Арктике и борьбы "с угрозами со стороны России и Китая".
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Трамп не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран
