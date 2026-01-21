https://1prime.ru/20260121/tsb-866765455.html

Денежная база в России в широком определении в декабре выросла на 10%

Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 января вырос до 30,7 триллиона рублей с 27,8 триллиона на 1 декабря, сообщил Банк России. | 21.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 января вырос до 30,7 триллиона рублей с 27,8 триллиона на 1 декабря, сообщил Банк России. За месяц показатель вырос на 2,812 триллиона рублей, или на 10,1%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (19,45 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,826 триллиона), обязательные резервы (554,1 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (4,832 триллиона рублей).

