https://1prime.ru/20260121/tsb-866768266.html

Инфляция в России за 2025 год стала самой низкой с 2020 года

Инфляция в России за 2025 год стала самой низкой с 2020 года - 21.01.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России за 2025 год стала самой низкой с 2020 года

Инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года, сообщается в материалах Банка России. | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T20:41+0300

2026-01-21T20:41+0300

2026-01-21T20:41+0300

экономика

финансы

банк россия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84041/26/840412655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6edbec65cda03dd2bcb7f597633c9d17.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года, сообщается в материалах Банка России. "Инфляция за 2025 год стала самой низкой за год с 2020 года... Годовая инфляция в 2025 году составила 5,6% по сравнению с 9,5% годом ранее", - говорится в сообщении регулятора. Также отмечается, что годовая инфляция в декабре (5,59%) опустилась до минимума с августа 2023 года. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели", - добавляет регулятор. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ будет удерживать годовую инфляцию на цели, вблизи 4%.

https://1prime.ru/20260120/peskov-866699026.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банк россия, россия