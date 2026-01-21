https://1prime.ru/20260121/tsb-866768266.html
Инфляция в России за 2025 год стала самой низкой с 2020 года
2026-01-21T20:41+0300
экономика
финансы
банк россия
россия
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года, сообщается в материалах Банка России. "Инфляция за 2025 год стала самой низкой за год с 2020 года... Годовая инфляция в 2025 году составила 5,6% по сравнению с 9,5% годом ранее", - говорится в сообщении регулятора. Также отмечается, что годовая инфляция в декабре (5,59%) опустилась до минимума с августа 2023 года. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели", - добавляет регулятор. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ будет удерживать годовую инфляцию на цели, вблизи 4%.
