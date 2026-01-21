Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России за 2025 год стала самой низкой с 2020 года - 21.01.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России за 2025 год стала самой низкой с 2020 года
Инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года, сообщается в материалах Банка России.
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года, сообщается в материалах Банка России. "Инфляция за 2025 год стала самой низкой за год с 2020 года... Годовая инфляция в 2025 году составила 5,6% по сравнению с 9,5% годом ранее", - говорится в сообщении регулятора. Также отмечается, что годовая инфляция в декабре (5,59%) опустилась до минимума с августа 2023 года. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели", - добавляет регулятор. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ будет удерживать годовую инфляцию на цели, вблизи 4%.
финансы, банк россия, россия
Экономика, Финансы, банк Россия, РОССИЯ
20:41 21.01.2026
 
Инфляция в России за 2025 год стала самой низкой с 2020 года

ЦБ: инфляция в России за 2025 год стала самой низкой с 2020 года

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года, сообщается в материалах Банка России.
"Инфляция за 2025 год стала самой низкой за год с 2020 года... Годовая инфляция в 2025 году составила 5,6% по сравнению с 9,5% годом ранее", - говорится в сообщении регулятора.
Также отмечается, что годовая инфляция в декабре (5,59%) опустилась до минимума с августа 2023 года.
"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели", - добавляет регулятор.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ будет удерживать годовую инфляцию на цели, вблизи 4%.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Кремль не разделяет опасений по поводу роста инфляции, заявил Песков
Экономика Финансы банк Россия РОССИЯ
 
 
