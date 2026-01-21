https://1prime.ru/20260121/tseny-866770338.html
Вице-премьер Патрушев допустил госрегулирование цен
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственное регулирование цен возможно, но на крайне короткий срок, это "опасная история", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Вы же знаете, что мы поддерживаем все основы рыночной экономики, которые заложены в нашей стране. Конечно, государственное регулирование цены возможно, но крайне на коротком этапе. Это очень опасная история, я неоднократно об этом говорил", - сказал он на третьем Форуме лидеров молочной индустрии. Он отметил, что государство старается избегать вмешательства в рыночную экономику и что существуют рыночные инструменты, которые позволяют держать цены на приемлемом уровне. "Это и долгосрочные контракты между сетями и производителями. Этими инструментами, конечно, надо пользоваться", - добавил вице-премьер. Помимо этого, Патрушев заявил, что бизнес тоже должен чувствовать социальную ответственность. При возникновении ажиотажного спроса на какую-то продукцию, не вызванного никакими объективными факторами, бизнес должен помогать государству этот спрос погасить, а не пытаться заработать сверхдоходы.
"Вы же знаете, что мы поддерживаем все основы рыночной экономики, которые заложены в нашей стране. Конечно, государственное регулирование цены возможно, но крайне на коротком этапе. Это очень опасная история, я неоднократно об этом говорил", - сказал он на третьем Форуме лидеров молочной индустрии.
Он отметил, что государство старается избегать вмешательства в рыночную экономику и что существуют рыночные инструменты, которые позволяют держать цены на приемлемом уровне.
"Это и долгосрочные контракты между сетями и производителями. Этими инструментами, конечно, надо пользоваться", - добавил вице-премьер.
Помимо этого, Патрушев
заявил, что бизнес тоже должен чувствовать социальную ответственность. При возникновении ажиотажного спроса на какую-то продукцию, не вызванного никакими объективными факторами, бизнес должен помогать государству этот спрос погасить, а не пытаться заработать сверхдоходы.
