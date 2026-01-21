https://1prime.ru/20260121/tseny-866770338.html

Вице-премьер Патрушев допустил госрегулирование цен

Вице-премьер Патрушев допустил госрегулирование цен - 21.01.2026, ПРАЙМ

Вице-премьер Патрушев допустил госрегулирование цен

Государственное регулирование цен возможно, но на крайне короткий срок, это "опасная история", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T22:03+0300

2026-01-21T22:03+0300

2026-01-21T22:03+0300

экономика

россия

рф

дмитрий патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c11f6fb2bb21587c393faf5ac2fbc170.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственное регулирование цен возможно, но на крайне короткий срок, это "опасная история", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Вы же знаете, что мы поддерживаем все основы рыночной экономики, которые заложены в нашей стране. Конечно, государственное регулирование цены возможно, но крайне на коротком этапе. Это очень опасная история, я неоднократно об этом говорил", - сказал он на третьем Форуме лидеров молочной индустрии. Он отметил, что государство старается избегать вмешательства в рыночную экономику и что существуют рыночные инструменты, которые позволяют держать цены на приемлемом уровне. "Это и долгосрочные контракты между сетями и производителями. Этими инструментами, конечно, надо пользоваться", - добавил вице-премьер. Помимо этого, Патрушев заявил, что бизнес тоже должен чувствовать социальную ответственность. При возникновении ажиотажного спроса на какую-то продукцию, не вызванного никакими объективными факторами, бизнес должен помогать государству этот спрос погасить, а не пытаться заработать сверхдоходы.

https://1prime.ru/20260121/inflyatsiya-866767966.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, дмитрий патрушев