Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-премьер Патрушев допустил госрегулирование цен - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/tseny-866770338.html
Вице-премьер Патрушев допустил госрегулирование цен
Вице-премьер Патрушев допустил госрегулирование цен - 21.01.2026, ПРАЙМ
Вице-премьер Патрушев допустил госрегулирование цен
Государственное регулирование цен возможно, но на крайне короткий срок, это "опасная история", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T22:03+0300
2026-01-21T22:03+0300
экономика
россия
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c11f6fb2bb21587c393faf5ac2fbc170.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственное регулирование цен возможно, но на крайне короткий срок, это "опасная история", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Вы же знаете, что мы поддерживаем все основы рыночной экономики, которые заложены в нашей стране. Конечно, государственное регулирование цены возможно, но крайне на коротком этапе. Это очень опасная история, я неоднократно об этом говорил", - сказал он на третьем Форуме лидеров молочной индустрии. Он отметил, что государство старается избегать вмешательства в рыночную экономику и что существуют рыночные инструменты, которые позволяют держать цены на приемлемом уровне. "Это и долгосрочные контракты между сетями и производителями. Этими инструментами, конечно, надо пользоваться", - добавил вице-премьер. Помимо этого, Патрушев заявил, что бизнес тоже должен чувствовать социальную ответственность. При возникновении ажиотажного спроса на какую-то продукцию, не вызванного никакими объективными факторами, бизнес должен помогать государству этот спрос погасить, а не пытаться заработать сверхдоходы.
https://1prime.ru/20260121/inflyatsiya-866767966.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de4c3ca1c54b5ccc56faac01b99e547a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, дмитрий патрушев
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Патрушев
22:03 21.01.2026
 
Вице-премьер Патрушев допустил госрегулирование цен

Вице-премьер Патрушев допустил госрегулирование цен, но на крайне короткий срок

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственное регулирование цен возможно, но на крайне короткий срок, это "опасная история", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Вы же знаете, что мы поддерживаем все основы рыночной экономики, которые заложены в нашей стране. Конечно, государственное регулирование цены возможно, но крайне на коротком этапе. Это очень опасная история, я неоднократно об этом говорил", - сказал он на третьем Форуме лидеров молочной индустрии.
Он отметил, что государство старается избегать вмешательства в рыночную экономику и что существуют рыночные инструменты, которые позволяют держать цены на приемлемом уровне.
"Это и долгосрочные контракты между сетями и производителями. Этими инструментами, конечно, надо пользоваться", - добавил вице-премьер.
Помимо этого, Патрушев заявил, что бизнес тоже должен чувствовать социальную ответственность. При возникновении ажиотажного спроса на какую-то продукцию, не вызванного никакими объективными факторами, бизнес должен помогать государству этот спрос погасить, а не пытаться заработать сверхдоходы.
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Инфляция в России на 19 января составила 6,47% в годовом выражении
Вчера, 20:52
 
ЭкономикаРОССИЯРФДмитрий Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала