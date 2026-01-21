https://1prime.ru/20260121/tsivilev-866764651.html

Энергопотребление в России в этот сезон выросло, заявил Цивилев

21.01.2026

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Энергопотребление в России выросло почти на 3% в период текущего отопительного сезона, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев. "Отопительный сезон проходит в условиях роста электропотребления почти на 3% больше по сравнению с предыдущим периодом. Это примерно соответствует 4 ГВт. И (максимум потребления мощности - ред.) превысил максимум прошлого года и составил 171 ГВт", - сказал он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

