Глава Минэнерго назвал регионы, чья энергетика требует особого внимания

Глава Минэнерго назвал регионы, чья энергетика требует особого внимания

2026-01-21T19:41+0300

энергетика

рф

дагестан

дальний восток

владимир путин

сергей цивилев

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев назвал регионы, энергетика которых требует особого внимания: среди них Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны, Дагестан, новые и приграничные регионы РФ, а также Калининградская область. "В зоне нашего особого внимания остаются Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны, Дагестан, воссоединенные и приграничные регионы, а также работающая изолированно энергосистема Калининградской области", – сказал Цивилев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства о прохождении осенне-зимнего периода. Постоянную готовность к реагированию на нарушения энергоснабжения обеспечивают более 23 тысяч аварийно-восстановительных бригад численностью более 150 тысяч человек и более 60 тысяч единиц специальной техники. Подготовлено более 8 тысяч единиц резервных источников энергоснабжения мощностью порядка 1 ГВт, отметил глава Минэнерго.

