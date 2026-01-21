Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минэнерго назвал регионы, чья энергетика требует особого внимания - 21.01.2026
Глава Минэнерго назвал регионы, чья энергетика требует особого внимания
Глава Минэнерго назвал регионы, чья энергетика требует особого внимания
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев назвал регионы, энергетика которых требует особого внимания: среди них Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны, Дагестан, новые и приграничные регионы РФ, а также Калининградская область. "В зоне нашего особого внимания остаются Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны, Дагестан, воссоединенные и приграничные регионы, а также работающая изолированно энергосистема Калининградской области", – сказал Цивилев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства о прохождении осенне-зимнего периода. Постоянную готовность к реагированию на нарушения энергоснабжения обеспечивают более 23 тысяч аварийно-восстановительных бригад численностью более 150 тысяч человек и более 60 тысяч единиц специальной техники. Подготовлено более 8 тысяч единиц резервных источников энергоснабжения мощностью порядка 1 ГВт, отметил глава Минэнерго.
рф, дагестан, дальний восток, владимир путин, сергей цивилев
Энергетика, РФ, Дагестан, Дальний Восток, Владимир Путин, Сергей Цивилев
19:41 21.01.2026
 
Глава Минэнерго назвал регионы, чья энергетика требует особого внимания

Глава Минэнерго РФ Цивилев назвал регионы, чья энергетика требует особого внимания

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Сергей Цивилев
 Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Сергей Цивилев. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев назвал регионы, энергетика которых требует особого внимания: среди них Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны, Дагестан, новые и приграничные регионы РФ, а также Калининградская область.
"В зоне нашего особого внимания остаются Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны, Дагестан, воссоединенные и приграничные регионы, а также работающая изолированно энергосистема Калининградской области", – сказал Цивилев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства о прохождении осенне-зимнего периода.
Постоянную готовность к реагированию на нарушения энергоснабжения обеспечивают более 23 тысяч аварийно-восстановительных бригад численностью более 150 тысяч человек и более 60 тысяч единиц специальной техники. Подготовлено более 8 тысяч единиц резервных источников энергоснабжения мощностью порядка 1 ГВт, отметил глава Минэнерго.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Путин предложил правительству обсудить, как регионы проходят зимний сезон
18:31
 
ЭнергетикаРФДагестанДальний ВостокВладимир ПутинСергей Цивилев
 
 
