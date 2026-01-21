В Госдуме рассказали, где лучше всего строить ЦОДы

https://1prime.ru/20260121/tsod-866739698.html

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. В комитете Госудумы по энергетике предложили строить центры обработки данных (ЦОД) вблизи крупных гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС), чтобы использовать их невыпускаемую мощность для электроснабжения, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Николай Шульгинов. Невыпускаемая или запертая мощность - это мощность электростанции, не имеющая возможности выдачи в сеть из-за сетевых ограничений. "Можно рассмотреть вариант строительства ЦОД вблизи крупных ГЭС и угольных ТЭС, там, где они могут использовать невыпускаемую мощность", - сказал он. Депутат отметил и опыт использования для энергоснабжения ЦОД попутного нефтяного газа. Также, по его словам, есть предложения по развитию малых атомных станций для энергоснабжения ЦОД, использования низконапорного газа истощенных месторождений, но эти проекты стоит рассматривать в перспективе после 2030 года. Накануне в Минэнерго РФ сообщили РИА Новости о создании рабочей группы по вопросу энергоснабжения центров обработки данных по поручению вице-премьера РФ Александра Новака.

