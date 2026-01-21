https://1prime.ru/20260121/tts-866766955.html

Вакантность в торговых центрах Москвы достигла десятилетнего минимума

Вакантность в торговых центрах Москвы достигла десятилетнего минимума - 21.01.2026, ПРАЙМ

Вакантность в торговых центрах Москвы достигла десятилетнего минимума

Вакантность в торговых центрах Москвы в 2025 году снизилась до 5,5%, достигнув минимального значения за последние десять лет, сообщила на конференции... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T20:17+0300

2026-01-21T20:17+0300

2026-01-21T20:17+0300

экономика

бизнес

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/84115/80/841158000_0:34:3074:1763_1920x0_80_0_0_abf7d620eadd794f74f26d28a504d4b7.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Вакантность в торговых центрах Москвы в 2025 году снизилась до 5,5%, достигнув минимального значения за последние десять лет, сообщила на конференции региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. "В 2025 году в столице введено почти в два раза больше торговых площадей, чем в 2024 году - 198 тысяч квадратных метров против 101 тысячи квадратных метров. В то же время вакантность упала до 5,5%, это минимальное значение за последние десять лет. Ожидаемый объем ввода в этом году будет равен 253 тысячам "квадратов", - сказала она. По словам Хакбердиевой, в 2025 году на российский рынок вышли 15 новых международных брендов, что почти в два раза меньше, чем в 2024-м. Столько же иностранных брендов полностью ушли из России. Еще пять зарубежных марок перешли в онлайн. Примерно десять иностранных брендов находятся в процессе закрытия или перехода в онлайн. "Активность рынка закономерно снижается: на него одновременно давят инфляция, рост налоговой нагрузки и высокая ключевая ставка. За последние два года эти факторы существенно скорректировали модель поведения покупателей: свободных денег становится меньше, и большинство граждан переходит к сдержанному потреблению", - добавила она.

https://1prime.ru/20251119/nhood-864702752.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва