Вакантность в торговых центрах Москвы достигла десятилетнего минимума - 21.01.2026
Вакантность в торговых центрах Москвы достигла десятилетнего минимума
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Вакантность в торговых центрах Москвы в 2025 году снизилась до 5,5%, достигнув минимального значения за последние десять лет, сообщила на конференции региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. "В 2025 году в столице введено почти в два раза больше торговых площадей, чем в 2024 году - 198 тысяч квадратных метров против 101 тысячи квадратных метров. В то же время вакантность упала до 5,5%, это минимальное значение за последние десять лет. Ожидаемый объем ввода в этом году будет равен 253 тысячам "квадратов", - сказала она. По словам Хакбердиевой, в 2025 году на российский рынок вышли 15 новых международных брендов, что почти в два раза меньше, чем в 2024-м. Столько же иностранных брендов полностью ушли из России. Еще пять зарубежных марок перешли в онлайн. Примерно десять иностранных брендов находятся в процессе закрытия или перехода в онлайн. "Активность рынка закономерно снижается: на него одновременно давят инфляция, рост налоговой нагрузки и высокая ключевая ставка. За последние два года эти факторы существенно скорректировали модель поведения покупателей: свободных денег становится меньше, и большинство граждан переходит к сдержанному потреблению", - добавила она.
Экономика, Бизнес, МОСКВА
20:17 21.01.2026
 
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Вакантность в торговых центрах Москвы в 2025 году снизилась до 5,5%, достигнув минимального значения за последние десять лет, сообщила на конференции региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
"В 2025 году в столице введено почти в два раза больше торговых площадей, чем в 2024 году - 198 тысяч квадратных метров против 101 тысячи квадратных метров. В то же время вакантность упала до 5,5%, это минимальное значение за последние десять лет. Ожидаемый объем ввода в этом году будет равен 253 тысячам "квадратов", - сказала она.
По словам Хакбердиевой, в 2025 году на российский рынок вышли 15 новых международных брендов, что почти в два раза меньше, чем в 2024-м. Столько же иностранных брендов полностью ушли из России. Еще пять зарубежных марок перешли в онлайн. Примерно десять иностранных брендов находятся в процессе закрытия или перехода в онлайн.
"Активность рынка закономерно снижается: на него одновременно давят инфляция, рост налоговой нагрузки и высокая ключевая ставка. За последние два года эти факторы существенно скорректировали модель поведения покупателей: свободных денег становится меньше, и большинство граждан переходит к сдержанному потреблению", - добавила она.
