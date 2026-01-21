Объем торгов углем на Петербургской бирже в 2025 году вырос на 5,9%

https://1prime.ru/20260121/ugol-866769605.html

21.01.2026

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Объемы реализации угля на Петербургской бирже за 2025 год увеличились на 5,9% в годовом выражении и составили 1,422 миллиона тонн, сообщила торговая площадка. "Объем торгов в 2025 году составил 1,422 миллиона тонн, +5,9% к аналогичному показателю 2024 года, а сумма реализации – 9,932 миллиарда рублей. Общий объем торгов с февраля 2023 года достиг 3 миллионов тонн", - говорится в сообщении. По словам президента площадки Игоря Артемьева, слова которого приводит пресс-служба, при сложном положении российского угольного экспорта реализация угля на биржевых торгах на внутреннем рынке остается прибыльной для компаний, что чрезвычайно важно для поддержки шахтеров и угольной отрасли страны. Суммарный оборот по всем секциям Петербургской биржи по итогам года составил 2,337 триллиона рублей, что сопоставимо с уровнем 2024 года. Так, реализация металлопродукции увеличилась в 2,5 раза, до 98,7 тысяч тонн, оборот вырос на 80,6% до 4,89 миллиарда рублей. Торги нефтепродуктами остались на уровне 2024 года и составили 37,2 миллиона тонн, денежный оборот увеличился на 0,9%, до 2,173 триллиона рублей. Нефти за отчетной период на бирже реализовано около 1,9 миллиона тонн на сумму 72,301 миллиарда рублей. В секции "Минеральное сырье и химическая продукция" объем торгов составил 296 882 тонн, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Оборот достиг 8,615 миллиарда рублей, увеличившись на 92,1%. Газа реализовано на 70,1% больше - 15,619 миллиарда кубометров, оборот торгов в секции составил 53,42 миллиарда рублей.

