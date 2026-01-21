https://1prime.ru/20260121/ugrozy-866773682.html

"На грани раскола". СМИ рассказали о кризисе в Европе из-за угроз Трампа

"На грани раскола". СМИ рассказали о кризисе в Европе из-за угроз Трампа - 21.01.2026, ПРАЙМ

"На грани раскола". СМИ рассказали о кризисе в Европе из-за угроз Трампа

21.01.2026

МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Работа над торговым соглашением между Евросоюзом и США была приостановлена после угроз Дональда Трампа в адрес Гренландии, пишет Bloomberg."В среду торговый комитет парламента отложил голосование на неопределенный срок, что ставит под сомнение возможность заключения сделки в будущем", — говорится в материале.Отмечается, что Европарламент заморозил процесс ратификации после заявлений Трампа об аннексии Гренландии."Эта сделка оказалась втянута в углубляющийся кризис между ЕС и США из-за Гренландии, который поставил трансатлантический альянс на грань раскола", — пишет издание.Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер ранее заявил, что ратификация соглашения невозможна на фоне угроз введения тарифов.Соглашение между США и ЕС было заключено еще прошлым летом, однако не было реализовано.Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Министр финансов США Скотт Бессент также заявил, что пошлины будут введены, хотя США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом.Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.

