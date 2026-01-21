Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На грани раскола". СМИ рассказали о кризисе в Европе из-за угроз Трампа - 21.01.2026
"На грани раскола". СМИ рассказали о кризисе в Европе из-за угроз Трампа
"На грани раскола". СМИ рассказали о кризисе в Европе из-за угроз Трампа - 21.01.2026, ПРАЙМ
"На грани раскола". СМИ рассказали о кризисе в Европе из-за угроз Трампа
Работа над торговым соглашением между Евросоюзом и США была приостановлена после угроз Дональда Трампа в адрес Гренландии, пишет Bloomberg. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:11+0300
2026-01-21T23:16+0300
сша
гренландия
дания
скотт бессент
дональд трамп
ес
bloomberg
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Работа над торговым соглашением между Евросоюзом и США была приостановлена после угроз Дональда Трампа в адрес Гренландии, пишет Bloomberg."В среду торговый комитет парламента отложил голосование на неопределенный срок, что ставит под сомнение возможность заключения сделки в будущем", — говорится в материале.Отмечается, что Европарламент заморозил процесс ратификации после заявлений Трампа об аннексии Гренландии."Эта сделка оказалась втянута в углубляющийся кризис между ЕС и США из-за Гренландии, который поставил трансатлантический альянс на грань раскола", — пишет издание.Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер ранее заявил, что ратификация соглашения невозможна на фоне угроз введения тарифов.Соглашение между США и ЕС было заключено еще прошлым летом, однако не было реализовано.Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Министр финансов США Скотт Бессент также заявил, что пошлины будут введены, хотя США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом.Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
сша
гренландия
дания
сша, гренландия, дания, скотт бессент, дональд трамп, ес, bloomberg
США, Гренландия, ДАНИЯ, Скотт Бессент, Дональд Трамп, ЕС, Bloomberg
23:11 21.01.2026 (обновлено: 23:16 21.01.2026)
 
"На грани раскола". СМИ рассказали о кризисе в Европе из-за угроз Трампа

Bloomberg: переговоры ЕС и США заморожены из-за заявлений Трампа

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Работа над торговым соглашением между Евросоюзом и США была приостановлена после угроз Дональда Трампа в адрес Гренландии, пишет Bloomberg.
"В среду торговый комитет парламента отложил голосование на неопределенный срок, что ставит под сомнение возможность заключения сделки в будущем", — говорится в материале.
Отмечается, что Европарламент заморозил процесс ратификации после заявлений Трампа об аннексии Гренландии.
"Эта сделка оказалась втянута в углубляющийся кризис между ЕС и США из-за Гренландии, который поставил трансатлантический альянс на грань раскола", — пишет издание.
Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер ранее заявил, что ратификация соглашения невозможна на фоне угроз введения тарифов.
Соглашение между США и ЕС было заключено еще прошлым летом, однако не было реализовано.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Министр финансов США Скотт Бессент также заявил, что пошлины будут введены, хотя США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
СШАГренландияДАНИЯСкотт БессентДональд ТрампЕСBloomberg
 
 
