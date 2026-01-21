Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании ситуации на Украине - 21.01.2026
Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании ситуации на Украине
Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании ситуации на Украине - 21.01.2026, ПРАЙМ
Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании ситуации на Украине
За последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию ситуации на Украине, заявил спецпосланник США Стив Уиткофф. | 21.01.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
общество
украина
сша
женева
стив уиткофф
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. За последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию ситуации на Украине, заявил спецпосланник США Стив Уиткофф. &quot;За последние шесть-семь недель после Женевы мы добились большего прогресса, ...чем было достигнуто за последние три-четыре года&quot;, - сказал он в интервью Bloomberg TV из Давоса.
мировая экономика, общество, украина, сша, женева, стив уиткофф
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, ЖЕНЕВА, Стив Уиткофф
14:19 21.01.2026
 
Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании ситуации на Украине

Спецпосланник США Уиткофф заявил о значительном прогрессе по урегулированию на Украине

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. За последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию ситуации на Украине, заявил спецпосланник США Стив Уиткофф.

"За последние шесть-семь недель после Женевы мы добились большего прогресса, ...чем было достигнуто за последние три-четыре года", - сказал он в интервью Bloomberg TV из Давоса.

 
Мировая экономика, Общество, УКРАИНА, США, ЖЕНЕВА, Стив Уиткофф
 
 
