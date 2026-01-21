https://1prime.ru/20260121/uitkoff-866752819.html
Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании ситуации на Украине
2026-01-21T14:19+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
женева
стив уиткофф
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. За последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию ситуации на Украине, заявил спецпосланник США Стив Уиткофф. "За последние шесть-семь недель после Женевы мы добились большего прогресса, ...чем было достигнуто за последние три-четыре года", - сказал он в интервью Bloomberg TV из Давоса.
