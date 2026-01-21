Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кличко пожаловался на катастрофу в Киеве - 21.01.2026
Кличко пожаловался на катастрофу в Киеве
Кличко пожаловался на катастрофу в Киеве - 21.01.2026, ПРАЙМ
Кличко пожаловался на катастрофу в Киеве
Киев близок к развитию гуманитарного кризиса из-за ударов, нанесенных Вооруженными силами России, заявил мэр города Виталий Кличко в интервью британскому... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T05:03+0300
2026-01-21T05:03+0300
общество
мировая экономика
киев
украина
виталий кличко
дмитрий песков
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/79357/02/793570242_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_225fe85f7c32cc31c0a4e9c70c178437.jpg
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Киев близок к развитию гуманитарного кризиса из-за ударов, нанесенных Вооруженными силами России, заявил мэр города Виталий Кличко в интервью британскому изданию Times. Он отметил, что российские ракеты якобы поразили одну из киевских теплоэлектроцентралей. "Ситуация с основными коммунальными услугами — отоплением, водоснабжением, электричеством — критическая. В настоящее время 5600 многоквартирных домов остаются без отопления", — добавил Кличко.Украинские СМИ сообщали неделю назад о погружении Киева и других населенных пунктов в темноту из-за плановых и аварийных отключений. В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям военной промышленности, энергетическим и транспортным объектам, которые задействованы для нужд ВСУ. Министерство обороны регулярно отчитывается об уничтожении таких объектов, при этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что цели военных не включают жилые дома и вспомогательные учреждения.Власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за атак российских войск. Вооруженные силы России начали наносить удары по инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводятся массовые длительные отключения электричества, что приводит к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.
киев
украина
общество, мировая экономика, киев, украина, виталий кличко, дмитрий песков, всу
Общество , Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, ВСУ
05:03 21.01.2026
 
Кличко пожаловался на катастрофу в Киеве

Times: Кличко заявил о гуманитарной катастрофе в Киеве

© РИА Новости . Александр Максименко | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Виталий Кличко. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Киев близок к развитию гуманитарного кризиса из-за ударов, нанесенных Вооруженными силами России, заявил мэр города Виталий Кличко в интервью британскому изданию Times.
Он отметил, что российские ракеты якобы поразили одну из киевских теплоэлектроцентралей.
Мэр Киева Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2026
"Впервые в истории". Кличко сделал заявление из-за ситуации в Киеве
17 января, 17:28
"Ситуация с основными коммунальными услугами — отоплением, водоснабжением, электричеством — критическая. В настоящее время 5600 многоквартирных домов остаются без отопления", — добавил Кличко.
Украинские СМИ сообщали неделю назад о погружении Киева и других населенных пунктов в темноту из-за плановых и аварийных отключений. В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям военной промышленности, энергетическим и транспортным объектам, которые задействованы для нужд ВСУ. Министерство обороны регулярно отчитывается об уничтожении таких объектов, при этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что цели военных не включают жилые дома и вспомогательные учреждения.
Власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за атак российских войск. Вооруженные силы России начали наносить удары по инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводятся массовые длительные отключения электричества, что приводит к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Гонка в Москву": на Западе пришли в ужас от заявления Кличко
10 января, 07:16
 
Общество Мировая экономика Киев УКРАИНА Виталий Кличко Дмитрий Песков ВСУ
 
 
