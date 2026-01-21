https://1prime.ru/20260121/ukraina-866730379.html

Кличко пожаловался на катастрофу в Киеве

МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Киев близок к развитию гуманитарного кризиса из-за ударов, нанесенных Вооруженными силами России, заявил мэр города Виталий Кличко в интервью британскому изданию Times. Он отметил, что российские ракеты якобы поразили одну из киевских теплоэлектроцентралей. "Ситуация с основными коммунальными услугами — отоплением, водоснабжением, электричеством — критическая. В настоящее время 5600 многоквартирных домов остаются без отопления", — добавил Кличко.Украинские СМИ сообщали неделю назад о погружении Киева и других населенных пунктов в темноту из-за плановых и аварийных отключений. В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям военной промышленности, энергетическим и транспортным объектам, которые задействованы для нужд ВСУ. Министерство обороны регулярно отчитывается об уничтожении таких объектов, при этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что цели военных не включают жилые дома и вспомогательные учреждения.Власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за атак российских войск. Вооруженные силы России начали наносить удары по инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводятся массовые длительные отключения электричества, что приводит к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.

