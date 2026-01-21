https://1prime.ru/20260121/ukraina-866730758.html

Кличко набросился на Зеленского после ударов по Киеву

МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Times назвал действия Владимира Зеленского необдуманными из-за создания политического конфликта. "Кличко резко ответил, заявив, что президент "неразумно" разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство", — приводятся в материале его слова. Кличко также заявил, что глава киевского режима отказался встретиться с ним для обсуждения проблем энергетического сектора столицы, хотя обеспечение электроэнергией и противовоздушная оборона являются вопросами, которые решает украинское правительство. В начале января глава киевского режима набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации. О том, что Киев и некоторые другие населенные пункты погрузились во тьму из-за аварийных и плановых отключений, неделю назад сообщали украинские СМИ. В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения. Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск. ВС России начали бить по инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.

