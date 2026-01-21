https://1prime.ru/20260121/ukraina-866733140.html

"Будет хуже": в Британии рассказали, как Зеленский испугался Трампа

"Будет хуже": в Британии рассказали, как Зеленский испугался Трампа - 21.01.2026, ПРАЙМ

"Будет хуже": в Британии рассказали, как Зеленский испугался Трампа

Владимир Зеленский решил не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, из-за боязни, как его примет президент США Дональд Трамп, заявил британский... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T07:15+0300

2026-01-21T07:15+0300

2026-01-21T07:15+0300

общество

мировая экономика

сша

франция

украина

дональд трамп

владимир зеленский

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, из-за боязни, как его примет президент США Дональд Трамп, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. "Зеленский узнал, что Трамп опубликовал сообщение от (Президента Франции Эммануэля. — Прим. Ред.) Макрона, которое отправлялось в конфиденциальном порядке, и испугался, что если так Трамп обошелся с Макроном, то с ним сделает уже что похуже", — пояснил он.Меркурис подчеркнул, что раскрытие частного послания от главы государства не просто ошеломительно, но и заставляет подумать о том, что это своего рода сигнал, адресованный Трампом Макрону как одному из его критиков."И его (Зеленского. — Прим. Ред.) это удивило, заставив вспомнить о собственном не самом приятном опыте общения с Трампом. Повторять такое явно не захочется", — подытожил Меркурис.Ранее журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если получится организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Однако газета Politico сообщила, что такая встреча пока не запланирована. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что запланированное выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, было отменено. Позже украинский телеканал "Новости.Live" заявил, ссылаясь на источник в офисе киевского руководства, что его выступление на форуме вообще не планировалось.

https://1prime.ru/20260121/poshliny-866719978.html

https://1prime.ru/20260121/zelenskiy-866731398.html

https://1prime.ru/20260120/tramp-866726799.html

сша

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, франция, украина, дональд трамп, владимир зеленский, politico