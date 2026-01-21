https://1prime.ru/20260121/ukraina-866733140.html
"Будет хуже": в Британии рассказали, как Зеленский испугался Трампа
"Будет хуже": в Британии рассказали, как Зеленский испугался Трампа - 21.01.2026, ПРАЙМ
"Будет хуже": в Британии рассказали, как Зеленский испугался Трампа
Владимир Зеленский решил не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, из-за боязни, как его примет президент США Дональд Трамп, заявил британский... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T07:15+0300
2026-01-21T07:15+0300
2026-01-21T07:15+0300
общество
мировая экономика
сша
франция
украина
дональд трамп
владимир зеленский
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, из-за боязни, как его примет президент США Дональд Трамп, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. "Зеленский узнал, что Трамп опубликовал сообщение от (Президента Франции Эммануэля. — Прим. Ред.) Макрона, которое отправлялось в конфиденциальном порядке, и испугался, что если так Трамп обошелся с Макроном, то с ним сделает уже что похуже", — пояснил он.Меркурис подчеркнул, что раскрытие частного послания от главы государства не просто ошеломительно, но и заставляет подумать о том, что это своего рода сигнал, адресованный Трампом Макрону как одному из его критиков."И его (Зеленского. — Прим. Ред.) это удивило, заставив вспомнить о собственном не самом приятном опыте общения с Трампом. Повторять такое явно не захочется", — подытожил Меркурис.Ранее журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если получится организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Однако газета Politico сообщила, что такая встреча пока не запланирована. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что запланированное выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, было отменено. Позже украинский телеканал "Новости.Live" заявил, ссылаясь на источник в офисе киевского руководства, что его выступление на форуме вообще не планировалось.
https://1prime.ru/20260121/poshliny-866719978.html
https://1prime.ru/20260121/zelenskiy-866731398.html
https://1prime.ru/20260120/tramp-866726799.html
сша
франция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, франция, украина, дональд трамп, владимир зеленский, politico
Общество , Мировая экономика, США, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Politico
"Будет хуже": в Британии рассказали, как Зеленский испугался Трампа
Меркурис: Зеленский не поехал в Давос, испугавшись жесткого приема от Трампа