В Давосе отложили подписание плана по восстановлению Украины, пишет FT

2026-01-21T08:28+0300

мировая экономика

сша

украина

гренландия

дональд трамп

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Запланированное в Давосе объявление о заключении плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов отложено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенного Штатами "Совета мира" по Газе, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. "Запланированное на этой неделе объявление о "плане процветания" на сумму 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено", - приводит издание слова чиновников. Как отмечает газета, отмена планов произошла на фоне глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном по поводу Гренландии и предложенного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира". "Никакого подписания на данный момент", - сказал один из чиновников. Другой заявил, что европейские столицы не могут просто игнорировать действия президента США в отношении Гренландии, пытаясь при этом добиться прогресса в других вопросах, связанных с Трампом, таких как Украина.

