В Давосе отложили подписание плана по восстановлению Украины, пишет FT - 21.01.2026
https://cdnn.1prime.ru/img/84279/77/842797768_0:0:5507:3098_1920x0_80_0_0_90cfb12aa2c485cd3351375213ce7c7a.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Запланированное в Давосе объявление о заключении плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов отложено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенного Штатами "Совета мира" по Газе, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. "Запланированное на этой неделе объявление о "плане процветания" на сумму 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено", - приводит издание слова чиновников. Как отмечает газета, отмена планов произошла на фоне глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном по поводу Гренландии и предложенного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира". "Никакого подписания на данный момент", - сказал один из чиновников. Другой заявил, что европейские столицы не могут просто игнорировать действия президента США в отношении Гренландии, пытаясь при этом добиться прогресса в других вопросах, связанных с Трампом, таких как Украина.
08:28 21.01.2026
 
В Давосе отложили подписание плана по восстановлению Украины, пишет FT

FT: объявление о плане восстановления Украины отложили на фоне разногласий США и ЕС

© Фото : World Economic Forum/Pascal BitzВсемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Всемирный экономический форум в Давосе. Архивное фото
© Фото : World Economic Forum/Pascal Bitz
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Запланированное в Давосе объявление о заключении плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов отложено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенного Штатами "Совета мира" по Газе, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"Запланированное на этой неделе объявление о "плане процветания" на сумму 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено", - приводит издание слова чиновников.
Как отмечает газета, отмена планов произошла на фоне глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном по поводу Гренландии и предложенного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира".
"Никакого подписания на данный момент", - сказал один из чиновников.
Другой заявил, что европейские столицы не могут просто игнорировать действия президента США в отношении Гренландии, пытаясь при этом добиться прогресса в других вопросах, связанных с Трампом, таких как Украина.
 
