Руководство ВЭФ обсуждает перенос места проведения форума, пишет FT

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Руководство Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обсуждает изменение места проведения мероприятия, его могут переносить в разные локации, например, в Детройт или Дублин, на ротационной основе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Ларри Финк... временный сопредседатель ВЭФ, в частном порядке обсуждал разные варианты, в том числе переместить саммит из Давоса на постоянной основе или использовать локации на основе ротации. Среди мест упоминались Детройт и Дублин", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Финк хочет внести изменения в организацию мероприятия, которое критикуют за чрезмерную элитарность и ограниченный круг участников. Как отмечают организаторы ВЭФ, масштабы мероприятия несопоставимы с возможностями Давоса, в том числе инфраструктурными. Однако, как подчеркивает один из собеседников издания, Швейцарии важно, чтобы форум сохранил крепкие связи со страной. По информации газеты, также приоритетное значение для некоторых представителей руководства форума имеет проведение мероприятия в Европе. Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum) - международная организация государственно-частного сотрудничества, основанная Клаусом Швабом в 1971 году. Ее членами являются около 1 тысячи крупных компаний и организаций из разных стран мира.

