Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Виноделы Франции могут потерять рынок США при введении 200% пошлин - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/vino-866768932.html
Виноделы Франции могут потерять рынок США при введении 200% пошлин
Виноделы Франции могут потерять рынок США при введении 200% пошлин - 21.01.2026, ПРАЙМ
Виноделы Франции могут потерять рынок США при введении 200% пошлин
Французские виноделы могут полностью потерять доступ на рынок США, если власти этой страны введут 200%-ные пошлины на вина и шампанское из Франции, говорится в... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T21:25+0300
2026-01-21T21:25+0300
экономика
мировая экономика
франция
сша
газа
эммануэль макрон
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83920/00/839200060_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7013c61c5b0c9f2b40d6a467a8d41004.jpg
ПАРИЖ, 21 янв - ПРАЙМ. Французские виноделы могут полностью потерять доступ на рынок США, если власти этой страны введут 200%-ные пошлины на вина и шампанское из Франции, говорится в заявлении президента ассоциации "Независимые виноградари Франции" (Vignerons independants de France) Жана-Мари Фабра, которое есть в распоряжении РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что если Франция не присоединится по его приглашению к "Совету мира" по Газе, то он введет 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, и тогда президент страны Эммануэль Макрон, по мнению американского лидера, все же согласится. Эти угрозы в администрации французского лидера назвали "неприемлемыми" и "неэффективными", а министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар сочла их шантажом. "Если эти 200%-ные пошлины... будут введены, то это будет... настоящее эмбарго на (французские - ред.) вина и шампанское. Если эти пошлины будут введены, Франция потеряет свой крупнейший рынок сбыта по стоимости, и невозможно будет в одночасье найти ему замену", - говорится в заявлении. Даже в случае, если размер пошлин будет снижен до 10, 15 или 20%, они будут еще одной проблемой для французского сектора вин и спиртных напитков, который и без того сталкивается с рядом проблем с 2020 года. С учетом стратегической важности винодельческого сектора для Франции, который является третьей по величине положительной статьей торгового баланса страны, введение ограничительных мер против него может сделать вина и шампанское заложниками обстоятельств и оружием, обращенным против французских интересов, сказано там. В этих условиях ответ со стороны не только Франции, но и всего ЕС крайне важен, убежден Фабр. В качестве одной из возможных ответных мер глава "Независимых виноградарей Франции" предложил введение зеркальных 200%-ных пошлин на все товары, поступающие из США в Европу, напомнив, что ЕС является крупнейшим покупателем американских товаров. По мнению Фабра, американский бизнес лишится в таком случае одного из важнейших рынков, что приведет к протесту против пошлин США внутри страны. "В таких силовых конфликтах обычно победителей нет, но нам нужно показать Дональду Трампу, на что мы способны", - говорится в тексте заявления. Подобные пошлины усилят кризис в отношениях между США, ЕС и Францией, заявил РИА Новости гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон. "Торговая политика находится в исключительной компетенции Европейского союза. Поэтому этот вопрос должен решаться на европейском уровне, согласованно и скоординировано, единым фронтом", - отметил гендиректор профсоюза. Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар назвала шантажом угрозы Дональда Трампа ввести 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, если страна не присоединится к "Совету мира" по Газе, и призвала руководство Франции и Европейского союза принять меры. Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало в понедельник, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
https://1prime.ru/20260118/roskachestvo-866625456.html
франция
сша
газа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83920/00/839200060_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b83559235b80b02a5cb916334d6b923b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, франция, сша, газа, эммануэль макрон, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, США, Газа, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ЕС
21:25 21.01.2026
 
Виноделы Франции могут потерять рынок США при введении 200% пошлин

РИА Новости: виноделы Франции могут потерять рынок США при введении 200% пошлин

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина
Производство игристого вина - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Производство игристого вина. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПАРИЖ, 21 янв - ПРАЙМ. Французские виноделы могут полностью потерять доступ на рынок США, если власти этой страны введут 200%-ные пошлины на вина и шампанское из Франции, говорится в заявлении президента ассоциации "Независимые виноградари Франции" (Vignerons independants de France) Жана-Мари Фабра, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что если Франция не присоединится по его приглашению к "Совету мира" по Газе, то он введет 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, и тогда президент страны Эммануэль Макрон, по мнению американского лидера, все же согласится. Эти угрозы в администрации французского лидера назвали "неприемлемыми" и "неэффективными", а министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар сочла их шантажом.
"Если эти 200%-ные пошлины... будут введены, то это будет... настоящее эмбарго на (французские - ред.) вина и шампанское. Если эти пошлины будут введены, Франция потеряет свой крупнейший рынок сбыта по стоимости, и невозможно будет в одночасье найти ему замену", - говорится в заявлении.
Даже в случае, если размер пошлин будет снижен до 10, 15 или 20%, они будут еще одной проблемой для французского сектора вин и спиртных напитков, который и без того сталкивается с рядом проблем с 2020 года. С учетом стратегической важности винодельческого сектора для Франции, который является третьей по величине положительной статьей торгового баланса страны, введение ограничительных мер против него может сделать вина и шампанское заложниками обстоятельств и оружием, обращенным против французских интересов, сказано там.
В этих условиях ответ со стороны не только Франции, но и всего ЕС крайне важен, убежден Фабр. В качестве одной из возможных ответных мер глава "Независимых виноградарей Франции" предложил введение зеркальных 200%-ных пошлин на все товары, поступающие из США в Европу, напомнив, что ЕС является крупнейшим покупателем американских товаров. По мнению Фабра, американский бизнес лишится в таком случае одного из важнейших рынков, что приведет к протесту против пошлин США внутри страны.
"В таких силовых конфликтах обычно победителей нет, но нам нужно показать Дональду Трампу, на что мы способны", - говорится в тексте заявления.
Подобные пошлины усилят кризис в отношениях между США, ЕС и Францией, заявил РИА Новости гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон.
"Торговая политика находится в исключительной компетенции Европейского союза. Поэтому этот вопрос должен решаться на европейском уровне, согласованно и скоординировано, единым фронтом", - отметил гендиректор профсоюза.
Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар назвала шантажом угрозы Дональда Трампа ввести 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, если страна не присоединится к "Совету мира" по Газе, и призвала руководство Франции и Европейского союза принять меры.
Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало в понедельник, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
Дегустация вина - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
Роскачество рассказало о росте направления органического виноделия в России
18 января, 08:55
 
ЭкономикаМировая экономикаФРАНЦИЯСШАГазаЭммануэль МакронДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала