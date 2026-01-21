https://1prime.ru/20260121/vino-866768932.html

Виноделы Франции могут потерять рынок США при введении 200% пошлин

ПАРИЖ, 21 янв - ПРАЙМ. Французские виноделы могут полностью потерять доступ на рынок США, если власти этой страны введут 200%-ные пошлины на вина и шампанское из Франции, говорится в заявлении президента ассоциации "Независимые виноградари Франции" (Vignerons independants de France) Жана-Мари Фабра, которое есть в распоряжении РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что если Франция не присоединится по его приглашению к "Совету мира" по Газе, то он введет 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, и тогда президент страны Эммануэль Макрон, по мнению американского лидера, все же согласится. Эти угрозы в администрации французского лидера назвали "неприемлемыми" и "неэффективными", а министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар сочла их шантажом. "Если эти 200%-ные пошлины... будут введены, то это будет... настоящее эмбарго на (французские - ред.) вина и шампанское. Если эти пошлины будут введены, Франция потеряет свой крупнейший рынок сбыта по стоимости, и невозможно будет в одночасье найти ему замену", - говорится в заявлении. Даже в случае, если размер пошлин будет снижен до 10, 15 или 20%, они будут еще одной проблемой для французского сектора вин и спиртных напитков, который и без того сталкивается с рядом проблем с 2020 года. С учетом стратегической важности винодельческого сектора для Франции, который является третьей по величине положительной статьей торгового баланса страны, введение ограничительных мер против него может сделать вина и шампанское заложниками обстоятельств и оружием, обращенным против французских интересов, сказано там. В этих условиях ответ со стороны не только Франции, но и всего ЕС крайне важен, убежден Фабр. В качестве одной из возможных ответных мер глава "Независимых виноградарей Франции" предложил введение зеркальных 200%-ных пошлин на все товары, поступающие из США в Европу, напомнив, что ЕС является крупнейшим покупателем американских товаров. По мнению Фабра, американский бизнес лишится в таком случае одного из важнейших рынков, что приведет к протесту против пошлин США внутри страны. "В таких силовых конфликтах обычно победителей нет, но нам нужно показать Дональду Трампу, на что мы способны", - говорится в тексте заявления. Подобные пошлины усилят кризис в отношениях между США, ЕС и Францией, заявил РИА Новости гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон. "Торговая политика находится в исключительной компетенции Европейского союза. Поэтому этот вопрос должен решаться на европейском уровне, согласованно и скоординировано, единым фронтом", - отметил гендиректор профсоюза. Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар назвала шантажом угрозы Дональда Трампа ввести 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, если страна не присоединится к "Совету мира" по Газе, и призвала руководство Франции и Европейского союза принять меры. Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало в понедельник, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

