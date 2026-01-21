https://1prime.ru/20260121/vladelets-866729719.html

Владелец пекарни "Машенька" рассказал о рекордных продажах

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что благодаря участию в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в пекарне в конце декабря были рекордные продажи, ажиотаж не спадал и в первой половине января. "Во-первых, был просто сумасшедший конец декабря благодаря этой прямой линии, и, повторюсь, самое важное было начало января, первая половина января, она всегда такая - ну, затишье, люди уже устали от отдыха, от еды, от всего остального. А мы стартанули сразу бодро и хорошо, и широко", - рассказал Максимов. Однако, по его словам, даже большая выручка за это время не решает проблемы, связанные с нерентабельностью бизнеса из-за налоговых изменений. Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии р Путина 19 декабря, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. От президента Максимов в свою очередь получил в подарок корзину с продуктами и напитками российского производства. Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь".

