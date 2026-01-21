https://1prime.ru/20260121/voyna-866772313.html
Глава МИД Италии высказался о войне с Россией
Глава МИД Италии высказался о войне с Россией - 21.01.2026
Глава МИД Италии высказался о войне с Россией
Италия никогда не вступит в прямое вооруженное противостояние с Россией, заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни в интервью газете Il Giornale. | 21.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Италия никогда не вступит в прямое вооруженное противостояние с Россией, заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни в интервью газете Il Giornale."Мы не воюем и никогда не будем воевать против России, но мир — это не просто отсутствие войны; это гарантия того, что народ может свободно принимать решения", — отметил глава внешнеполитического ведомства.При этом Таяни поддержал идею предоставления Украине гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Устава НАТО, но без вступления страны в альянс.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Он подчеркнул, что западные политики регулярно пугают свое население вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Глава МИД Сергей Лавров 11 декабря заявлял, что Россия не вынашивает агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но внимательно относится к действиям, способным создать риски для ее интересов.
Глава МИД Италии высказался о войне с Россией
