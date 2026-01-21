https://1prime.ru/20260121/vstrecha-866752699.html
В Кремле анонсировали встречу Путина и Уиткоффа
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа запланирована на четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с Путиным. "Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента" - сообщил Песков РБК.
