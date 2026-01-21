Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле анонсировали встречу Путина и Уиткоффа - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/vstrecha-866752699.html
В Кремле анонсировали встречу Путина и Уиткоффа
В Кремле анонсировали встречу Путина и Уиткоффа - 21.01.2026, ПРАЙМ
В Кремле анонсировали встречу Путина и Уиткоффа
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа запланирована на четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T14:20+0300
2026-01-21T14:23+0300
россия
сша
москва
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857052133_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_fc6c48d859caf58e7aa0e06e5a482517.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа запланирована на четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с Путиным. "Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента" - сообщил Песков РБК.
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857052133_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_ed57441dfaadbb8dd525e4e0d8ebf4ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, москва, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, политика
РОССИЯ, США, МОСКВА, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, политика
14:20 21.01.2026 (обновлено: 14:23 21.01.2026)
 
В Кремле анонсировали встречу Путина и Уиткоффа

Песков: встреча Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа запланирована на четверг

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа запланирована на четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с Путиным.
"Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента" - сообщил Песков РБК.
 
РОССИЯСШАМОСКВАВладимир ПутинСтив УиткоффДмитрий Песковполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала