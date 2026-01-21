https://1prime.ru/20260121/vto-866762459.html
Еврокомиссар поставил под сомнение принцип большего благоприятствования ВТО
Еврокомиссар поставил под сомнение принцип большего благоприятствования ВТО - 21.01.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссар поставил под сомнение принцип большего благоприятствования ВТО
Евросоюз стремится реформировать правила Всемирной торговой организации (ВТО), основанные на режиме наибольшего благоприятствования (РНБ), написал еврокомиссар... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T18:42+0300
2026-01-21T18:42+0300
2026-01-21T18:42+0300
экономика
мировая экономика
китай
индия
сша
марош шефчович
financial times
ес
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/90/841369041_0:29:2049:1181_1920x0_80_0_0_ff7b51f932fe13010a2d8d58ea8f5517.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Евросоюз стремится реформировать правила Всемирной торговой организации (ВТО), основанные на режиме наибольшего благоприятствования (РНБ), написал еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в статье для газеты Financial Times. Режим наибольшего благоприятствования в ВТО означает соглашение, при котором каждая из сторон обязуется предоставить другой стороне не менее благоприятные условия в области торговли, какие она предоставляет любому другому государству. Шефчович заявил, что члены ВТО должны иметь возможность легче изменять уровни импортных пошлин для борьбы с "угрозами для собственной экономики". "Доступ к более низким пошлинам не может быть безусловным: его необходимо заслужить сильными и убедительными обязательствами в отношении основных принципов свободной и справедливой торговли", - говорится в статье. Шефчович поставил под сомнение, действительно ли режим наибольшего благоприятствования способствовал открытости и равным условиям конкуренции или же это "смирительная рубашка, которая позволяет безбилетникам пользоваться его преимуществами". Представители ЕС заявили газете, что Шефчович пытался "начать разговор" о том, как принцип наибольшего благоприятствования может выжить в эпоху, когда многие крупные игроки мировой торговли, включая Китай, Индию и США, не обеспечивают равный доступ к своим рынкам.
https://1prime.ru/20251222/vto-865791005.html
китай
индия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/90/841369041_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_299c466d8aa22602b00b6390b56b6ef4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, индия, сша, марош шефчович, financial times, ес, вто
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, США, Марош Шефчович, Financial Times, ЕС, ВТО
Еврокомиссар поставил под сомнение принцип большего благоприятствования ВТО
FT: Шефчович поставил под сомнение принцип наибольшего благоприятствования ВТО