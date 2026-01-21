Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еврокомиссар поставил под сомнение принцип большего благоприятствования ВТО
Еврокомиссар поставил под сомнение принцип большего благоприятствования ВТО
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Евросоюз стремится реформировать правила Всемирной торговой организации (ВТО), основанные на режиме наибольшего благоприятствования (РНБ), написал еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в статье для газеты Financial Times. Режим наибольшего благоприятствования в ВТО означает соглашение, при котором каждая из сторон обязуется предоставить другой стороне не менее благоприятные условия в области торговли, какие она предоставляет любому другому государству. Шефчович заявил, что члены ВТО должны иметь возможность легче изменять уровни импортных пошлин для борьбы с "угрозами для собственной экономики". "Доступ к более низким пошлинам не может быть безусловным: его необходимо заслужить сильными и убедительными обязательствами в отношении основных принципов свободной и справедливой торговли", - говорится в статье. Шефчович поставил под сомнение, действительно ли режим наибольшего благоприятствования способствовал открытости и равным условиям конкуренции или же это "смирительная рубашка, которая позволяет безбилетникам пользоваться его преимуществами". Представители ЕС заявили газете, что Шефчович пытался "начать разговор" о том, как принцип наибольшего благоприятствования может выжить в эпоху, когда многие крупные игроки мировой торговли, включая Китай, Индию и США, не обеспечивают равный доступ к своим рынкам.
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, США, Марош Шефчович, Financial Times, ЕС, ВТО
Еврокомиссар поставил под сомнение принцип большего благоприятствования ВТО

CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / WTO Public Forum 2012Всемирная торговая организация, логотип
Всемирная торговая организация, логотип. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Евросоюз стремится реформировать правила Всемирной торговой организации (ВТО), основанные на режиме наибольшего благоприятствования (РНБ), написал еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в статье для газеты Financial Times.
Режим наибольшего благоприятствования в ВТО означает соглашение, при котором каждая из сторон обязуется предоставить другой стороне не менее благоприятные условия в области торговли, какие она предоставляет любому другому государству.
Шефчович заявил, что члены ВТО должны иметь возможность легче изменять уровни импортных пошлин для борьбы с "угрозами для собственной экономики".
"Доступ к более низким пошлинам не может быть безусловным: его необходимо заслужить сильными и убедительными обязательствами в отношении основных принципов свободной и справедливой торговли", - говорится в статье.
Шефчович поставил под сомнение, действительно ли режим наибольшего благоприятствования способствовал открытости и равным условиям конкуренции или же это "смирительная рубашка, которая позволяет безбилетникам пользоваться его преимуществами".
Представители ЕС заявили газете, что Шефчович пытался "начать разговор" о том, как принцип наибольшего благоприятствования может выжить в эпоху, когда многие крупные игроки мировой торговли, включая Китай, Индию и США, не обеспечивают равный доступ к своим рынкам.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Узбекистан завершил переговоры с Россией по вступлению в ВТО
22 декабря 2025, 08:57
 
