Еврокомиссар поставил под сомнение принцип большего благоприятствования ВТО

2026-01-21

2026-01-21T18:42+0300

2026-01-21T18:42+0300

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Евросоюз стремится реформировать правила Всемирной торговой организации (ВТО), основанные на режиме наибольшего благоприятствования (РНБ), написал еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в статье для газеты Financial Times. Режим наибольшего благоприятствования в ВТО означает соглашение, при котором каждая из сторон обязуется предоставить другой стороне не менее благоприятные условия в области торговли, какие она предоставляет любому другому государству. Шефчович заявил, что члены ВТО должны иметь возможность легче изменять уровни импортных пошлин для борьбы с "угрозами для собственной экономики". "Доступ к более низким пошлинам не может быть безусловным: его необходимо заслужить сильными и убедительными обязательствами в отношении основных принципов свободной и справедливой торговли", - говорится в статье. Шефчович поставил под сомнение, действительно ли режим наибольшего благоприятствования способствовал открытости и равным условиям конкуренции или же это "смирительная рубашка, которая позволяет безбилетникам пользоваться его преимуществами". Представители ЕС заявили газете, что Шефчович пытался "начать разговор" о том, как принцип наибольшего благоприятствования может выжить в эпоху, когда многие крупные игроки мировой торговли, включая Китай, Индию и США, не обеспечивают равный доступ к своим рынкам.

