Соцфонд автоматически проиндексирует социальные выплаты в феврале

2026-01-21T11:02+0300

россия

общество

социальный фонд

пособия

ежемесячные пособия

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Социальный фонд России сообщил, что автоматически проиндексирует социальные выплаты и страховые пособия в феврале, россиянам не нужно будет никуда обращаться. "Все меры, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах. Россиянам не нужно никуда обращаться для получения проиндексированных выплат или подавать какие-либо заявления", - говорится в сообщении в Telegram-канале Соцфонда.В конце прошлой недели в Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6% с 1 февраля этого года.

