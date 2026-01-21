Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.01.2026
Соцфонд автоматически проиндексирует социальные выплаты в феврале
21.01.2026
Соцфонд автоматически проиндексирует социальные выплаты в феврале
Социальный фонд России сообщил, что автоматически проиндексирует социальные выплаты и страховые пособия в феврале, россиянам не нужно будет никуда обращаться. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T11:02+0300
2026-01-21T11:22+0300
россия
общество
социальный фонд
пособия
ежемесячные пособия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Социальный фонд России сообщил, что автоматически проиндексирует социальные выплаты и страховые пособия в феврале, россиянам не нужно будет никуда обращаться. "Все меры, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах. Россиянам не нужно никуда обращаться для получения проиндексированных выплат или подавать какие-либо заявления", - говорится в сообщении в Telegram-канале Соцфонда.В конце прошлой недели в Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6% с 1 февраля этого года.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_85b4a64124b85a2be9d252e0426733b3.jpg
1920
1920
true
россия, общество , социальный фонд, пособия, ежемесячные пособия
РОССИЯ, Общество , Социальный фонд, пособия, ежемесячные пособия
11:02 21.01.2026 (обновлено: 11:22 21.01.2026)
 
Соцфонд автоматически проиндексирует социальные выплаты в феврале

Соцфонд автоматически проиндексирует социальные выплаты и страховые пособия в феврале

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Социальный фонд России сообщил, что автоматически проиндексирует социальные выплаты и страховые пособия в феврале, россиянам не нужно будет никуда обращаться.
"Все меры, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах. Россиянам не нужно никуда обращаться для получения проиндексированных выплат или подавать какие-либо заявления", - говорится в сообщении в Telegram-канале Соцфонда.
В конце прошлой недели в Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6% с 1 февраля этого года.
 
РОССИЯОбществоСоциальный фондпособияежемесячные пособия
 
 
Заголовок открываемого материала