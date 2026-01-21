Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
YouTube назвал борьбу с некачественным ИИ-контентом приоритетом в 2026 году - 21.01.2026
YouTube назвал борьбу с некачественным ИИ-контентом приоритетом в 2026 году
19:02 21.01.2026
 
YouTube назвал борьбу с некачественным ИИ-контентом приоритетом в 2026 году

YouTube назвал борьбу с низкокачественным ИИ-контентом приоритетом в 2026 году

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. YouTube выделил для себя ряд приоритетных задач на 2026 год, одной из них стала борьба с созданным искусственным интеллектом (ИИ) низкокачественным контентом, заявил гендиректор видеохостинга Нил Мохан (Neal Mohan).
"Развитие искусственного интеллекта вызвало опасения по поводу низкокачественного контента, также известного как AI Slop… Мы активно развиваем наши проверенные системы, которые очень успешно борются со спамом и кликбейтом, а также сокращают распространение низкокачественного, повторяющегося контента", - написал Мохан в блоге.
Глава YouTube также отметил, что компания сосредоточена на том, чтобы в конечном итоге ИИ "служил людям, которые делают YouTube замечательным", то есть создателям контента, артистам и зрителям.
Компания маркирует контент, созданный с помощью продуктов искусственного интеллекта YouTube, а также требует от авторов указывать подобный контент. Платформа также удаляет ИИ-контент, который нарушает ее правила.
YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
