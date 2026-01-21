https://1prime.ru/20260121/zelenskiy-866731398.html
Журналист рассказал, какой удар союзники нанесли Зеленскому в Давосе
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе по причине отсутствия интереса к встречам с ним, об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х со ссылкой на источник. "Зеленскому "советовали" не посещать форум в Давосе. Ходили слухи, что он собирался "потребовать создания нового триллионного фонда для Украины". В действительности, как мне говорят источники, никто не хотел с ним встречаться, включая президента Трампа", — написал он. Ранее журналист журнала Axios Барак Равид, ссылаясь на украинского чиновника, говорил о том, что глава киевского режима мог бы посетить Давос при условии встречи с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Газета Politico уточняла, что такой встречи в планах нет. Украинский блогер Анатолий Шарий позже заявил, что запланированное выступление Зеленского на форуме, который проводится с 19 по 23 января, было отменено. Впоследствии телеканал "Новости.Live" сослался на представителя офиса Зеленского, утверждая, что его участие в форуме изначально и не планировалось.
