Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист рассказал, какой удар союзники нанесли Зеленскому в Давосе - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/zelenskiy-866731398.html
Журналист рассказал, какой удар союзники нанесли Зеленскому в Давосе
Журналист рассказал, какой удар союзники нанесли Зеленскому в Давосе - 21.01.2026, ПРАЙМ
Журналист рассказал, какой удар союзники нанесли Зеленскому в Давосе
Владимир Зеленский отказался от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе по причине отсутствия интереса к встречам с ним, об этом сообщил ирландский... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T05:26+0300
2026-01-21T05:26+0300
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе по причине отсутствия интереса к встречам с ним, об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х со ссылкой на источник. "Зеленскому "советовали" не посещать форум в Давосе. Ходили слухи, что он собирался "потребовать создания нового триллионного фонда для Украины". В действительности, как мне говорят источники, никто не хотел с ним встречаться, включая президента Трампа", — написал он. Ранее журналист журнала Axios Барак Равид, ссылаясь на украинского чиновника, говорил о том, что глава киевского режима мог бы посетить Давос при условии встречи с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Газета Politico уточняла, что такой встречи в планах нет. Украинский блогер Анатолий Шарий позже заявил, что запланированное выступление Зеленского на форуме, который проводится с 19 по 23 января, было отменено. Впоследствии телеканал "Новости.Live" сослался на представителя офиса Зеленского, утверждая, что его участие в форуме изначально и не планировалось.
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, politico
В мире, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Politico
05:26 21.01.2026
 
Журналист рассказал, какой удар союзники нанесли Зеленскому в Давосе

Боуз заявил, что Зеленский не поехал в Давос, потому что его там не ждали

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе по причине отсутствия интереса к встречам с ним, об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х со ссылкой на источник.
"Зеленскому "советовали" не посещать форум в Давосе. Ходили слухи, что он собирался "потребовать создания нового триллионного фонда для Украины". В действительности, как мне говорят источники, никто не хотел с ним встречаться, включая президента Трампа", — написал он.
Ранее журналист журнала Axios Барак Равид, ссылаясь на украинского чиновника, говорил о том, что глава киевского режима мог бы посетить Давос при условии встречи с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Газета Politico уточняла, что такой встречи в планах нет.
Украинский блогер Анатолий Шарий позже заявил, что запланированное выступление Зеленского на форуме, который проводится с 19 по 23 января, было отменено. Впоследствии телеканал "Новости.Live" сослался на представителя офиса Зеленского, утверждая, что его участие в форуме изначально и не планировалось.
 
В миреСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала