https://1prime.ru/20260121/zelenskiy-866732401.html

В Раде набросились на Зеленского после ударов по Киеву

В Раде набросились на Зеленского после ударов по Киеву - 21.01.2026, ПРАЙМ

В Раде набросились на Зеленского после ударов по Киеву

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в беседе с газетой Times задался вопросом, почему Владимир Зеленский не справляется с кризисом в энергетике Киева. | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T06:51+0300

2026-01-21T06:51+0300

2026-01-21T06:51+0300

в мире

киев

украина

владимир зеленский

рада

виталий кличко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в беседе с газетой Times задался вопросом, почему Владимир Зеленский не справляется с кризисом в энергетике Киева. "Мой первый вопрос адресован Зеленскому, особенно после всех этих коррупционных скандалов. У нас есть пять или шесть ситуационных центров для подготовки к российскому нападению", — заявил он изданию. Железняк подчеркнул, что в Киеве уже четыре года работает военная администрация, которая координируется офисом Зеленского, а город имеет крупнейший муниципальный бюджет в стране. "А я сижу здесь в холоде", — посетовал депутат, обвиняя в создавшейся ситуации как Зеленского, так и мэра Киева Виталия Кличко. О том, что Киев и некоторые другие населенные пункты погрузились во тьму из-за аварийных и плановых отключений, неделю назад сообщали украинские СМИ. В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения. Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск. ВС России начали бить по инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, киев, украина, владимир зеленский, рада, виталий кличко