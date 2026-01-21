В Раде набросились на Зеленского после ударов по Киеву
Железняк обвинил Зеленского в критической ситуации в Киеве
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в беседе с газетой Times задался вопросом, почему Владимир Зеленский не справляется с кризисом в энергетике Киева.
"Мой первый вопрос адресован Зеленскому, особенно после всех этих коррупционных скандалов. У нас есть пять или шесть ситуационных центров для подготовки к российскому нападению", — заявил он изданию.
Железняк подчеркнул, что в Киеве уже четыре года работает военная администрация, которая координируется офисом Зеленского, а город имеет крупнейший муниципальный бюджет в стране.
"А я сижу здесь в холоде", — посетовал депутат, обвиняя в создавшейся ситуации как Зеленского, так и мэра Киева Виталия Кличко.
О том, что Киев и некоторые другие населенные пункты погрузились во тьму из-за аварийных и плановых отключений, неделю назад сообщали украинские СМИ. В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск. ВС России начали бить по инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.