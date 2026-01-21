Зеленский сделал заявление о Киеве после ударов ВС России
Зеленский: почти 60% столицы остаются без света
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Почти 60 процентов Киева все еще остается без электричества, заявил Владимир Зеленский.
"На сегодняшнее утро около четырех тысяч домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60 процентов столицы — без электричества", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, задействованных ресурсов пока недостаточно, поэтому требуются дополнительные меры и усиление поддержки.
Массовые длительные отключения электроэнергии на Украине начались в октябре на фоне проблем в энергосетях и коммунальной инфраструктуре. В стране получили повреждения все крупные тепловые и гидроэлектростанции, что серьезно сократило их потенциал по выработке электроэнергии при неизменном уровне потребления населения.
Согласно статистике сервиса Google Trends, одним из наиболее востребованных запросов среди жителей Украины в 2025 году оставался "график отключения света".
В ответ на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре российские военные продолжают наносить удары по районам сосредоточения личного состава, техники и иностранных наемников, а также по объектам инфраструктуры Украины, которые обеспечивают функционирование ее оборонно-промышленного комплекса: энергетическим объектам, предприятиям оборонки, системам военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что армия не целится по жилым домам и социальным объектам.