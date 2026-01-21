Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о Киеве после ударов ВС России - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/zelenskiy-866761751.html
Зеленский сделал заявление о Киеве после ударов ВС России
Зеленский сделал заявление о Киеве после ударов ВС России - 21.01.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление о Киеве после ударов ВС России
Почти 60 процентов Киева все еще остается без электричества, заявил Владимир Зеленский. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T17:36+0300
2026-01-21T17:39+0300
общество
киев
украина
владимир зеленский
всу
вс рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Почти 60 процентов Киева все еще остается без электричества, заявил Владимир Зеленский."На сегодняшнее утро около четырех тысяч домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60 процентов столицы — без электричества", — написал он в своем Telegram-канале.По словам Зеленского, задействованных ресурсов пока недостаточно, поэтому требуются дополнительные меры и усиление поддержки.Массовые длительные отключения электроэнергии на Украине начались в октябре на фоне проблем в энергосетях и коммунальной инфраструктуре. В стране получили повреждения все крупные тепловые и гидроэлектростанции, что серьезно сократило их потенциал по выработке электроэнергии при неизменном уровне потребления населения.Согласно статистике сервиса Google Trends, одним из наиболее востребованных запросов среди жителей Украины в 2025 году оставался "график отключения света".В ответ на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре российские военные продолжают наносить удары по районам сосредоточения личного состава, техники и иностранных наемников, а также по объектам инфраструктуры Украины, которые обеспечивают функционирование ее оборонно-промышленного комплекса: энергетическим объектам, предприятиям оборонки, системам военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что армия не целится по жилым домам и социальным объектам.
https://1prime.ru/20260121/zelenskiy-866732401.html
https://1prime.ru/20260121/zelenskiy-866731398.html
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , киев, украина, владимир зеленский, всу, вс рф, дмитрий песков
Общество , Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, ВС РФ, Дмитрий Песков
17:36 21.01.2026 (обновлено: 17:39 21.01.2026)
 
Зеленский сделал заявление о Киеве после ударов ВС России

Зеленский: почти 60% столицы остаются без света

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Почти 60 процентов Киева все еще остается без электричества, заявил Владимир Зеленский.
"На сегодняшнее утро около четырех тысяч домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60 процентов столицы — без электричества", — написал он в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
В Раде набросились на Зеленского после ударов по Киеву
06:51
По словам Зеленского, задействованных ресурсов пока недостаточно, поэтому требуются дополнительные меры и усиление поддержки.
Массовые длительные отключения электроэнергии на Украине начались в октябре на фоне проблем в энергосетях и коммунальной инфраструктуре. В стране получили повреждения все крупные тепловые и гидроэлектростанции, что серьезно сократило их потенциал по выработке электроэнергии при неизменном уровне потребления населения.
Согласно статистике сервиса Google Trends, одним из наиболее востребованных запросов среди жителей Украины в 2025 году оставался "график отключения света".
В ответ на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре российские военные продолжают наносить удары по районам сосредоточения личного состава, техники и иностранных наемников, а также по объектам инфраструктуры Украины, которые обеспечивают функционирование ее оборонно-промышленного комплекса: энергетическим объектам, предприятиям оборонки, системам военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что армия не целится по жилым домам и социальным объектам.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Журналист рассказал, какой удар союзники нанесли Зеленскому в Давосе
05:26
 
ОбществоКиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУВС РФДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала